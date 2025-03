Prova nuova Mini Cooper S 5p.: scopriamo design, interni, come va su strada e i consumi

Al volante della nuova Mini Cooper S con motore 2.0 turbo da 204 CV per scoprire gli interni, l'infotainment, come va e quanto consuma

La Mini è diventata maxi, o quasi. Alla guida della nuova Mini Cooper S 5 porte (guarda tutti i dettagli di nuova Mini Cooper S 5p.) sembra di essere a bordo di un’auto decisamente più grande rispetto al modello precedente e, in effetti, le misure lo confermano.

Giunta alla sua quarta generazione, misura 4,03 metri di lunghezza (+50 mm), 1,74 metri di larghezza (+1 cm) e 1,46 metri di altezza (+3 cm), assumendo proporzioni più importanti.

Poi, ci sono motore, telaio, sospensioni e sterzo miscelati molto bene per sottolineare che la Mini vuole essere sempre lei, quella piacevole automobile da guidare tutti i giorni senza rimpiangere l’esuberanza di una volta. Ma andiamo con ordine.

Prova Mini Cooper S 5p.: uno stile neo-retrò che piace sempre

Il lookè un po' cambiato rispetto alla versione uscente nel 2024, ma restano i tratti iconici con linee ben definite. La Mini si evolve grazie a fari a LED più grandi, una griglia ampliata e parafanghi muscolosi che ospitano cerchi che arrivano a 18 pollici di diametro.

Il parabrezza è sempre verticale e la linea del tetto rimane dritta, sembra tirata col righello, mentre la coda si chiude quasi perpendicolare con i nuovi fari a LED triangolari.

Prova Mini Cooper S 5p.: una vista di profilo mostra le linee tese dell'auto

La classica verniciatura bi-color, come la variante rossa con tetto e dettagli neri dell’esemplare in prova, valorizza lo stile della Mini. Pur preferendo la 3 porte per la sua compattezza (guarda la prova video di Mini Cooper S 3 porte), trovo che la praticità delle due porte aggiuntive sia innegabile.

Gli interni della Mini Cooper S 5 porte riflettono il cambiamento dell’esterno. Il display centrale, ora un OLED da 240 mm di diametro, è il punto focale dell’abitacolo e permette di gestire i sistemi di bordo. L’ambiente è moderno, quasi minimal, con una plancia rifinita in tessuto a rete che viene illuminato dai LEDcolorati delle luci ambiente.

Prova Mini Cooper S 5p.: la plancia con il grande touchscreen oled rotondo al centro

Caratteristiche principali:

Volante con fettuccia centrale come terza razza e comandi fisici per cruise control e autoradio.

Sedili bassi ergonomici con buona tenuta del corpo.

Spazio adeguato per i passeggeri anteriori, ma limitato per quelli posteriori.

Bagagliaio da 275 a 925 litri, sfruttabile ma non particolarmente capiente.

Materiali solidi, ma con un uso significativo di plastiche rigide.

Prova Mini Cooper S 5p.: dettaglio del volante con l'originale razza in tessuto

La console centrale ospita le levette del cambio (scomparsa la leva nel tunnel), dell’avviamento, dei profili di guida ''Experience'' e del volume della radio, garantendo un design originale e pratico.

L’infotainment della Mini Cooper S 5 porte è tecnologico, ma con meno comandi fisici rispetto al passato. La maggior parte delle funzioni passa attraverso il display centrale, che si distingue per brillantezza e grafica moderna. Tuttavia, alcune operazioni come la regolazione del flusso d’aria richiedono più passaggi nei menu, facendo perdere un po' di senso pratico alla gestione.

Prova Mini Cooper S 5p.: telecamere di parcheggio a 360° con funzione 3D

Dotazione di serie:

Apple CarPlay e Android Auto wireless

Comandi vocali

Connettività web per servizi da remoto

Prese USB-C e ricarica wireless per smartphone

Assistenza alla guida avanzata

L’assistente di bordo facilita l’interazione con il sistema, ma lasciare più autonomia al guidatore o al passeggero migliorerebbe l’esperienza d’uso.

Tuttavia, bisogna riconoscere che l’assistenza alla guida è efficace, quasi che la Mini abbia messo al centro il piacere di vivere a bordo.

Prova Mini Cooper S 5p.: agile e versatile in città ma anche fuori dai centri urbani

Motore 4 cilindri turbo-benzina, 1.998 cc Potenza max 204 CV Coppia max 300 Nm Velocità - acc 0-100 km/h 242 km/h - 6,6 secondi Cambio - Trazione Automatico DCT 7 rapporti - anteriore Dimensioni - Baule 4,03 x 1,74 x 1,46 m - 275/925 litri Peso 1.355 kg Consumo combinato WLTP 6,3 litri/100 km Prezzo da 32.900 euro

Ma il piacere di guida è rimasto nel suo DNA? Diciamo che l’accoppiata motore/autotelaio regala un bel bilanciamento complessivo. Certo, la Mini è diventata grande (in tutti i sensi) e oggi va incontro a gusti differenti che in passato.

Gusti che chiedono più comfort e attenzione alla connettività o ai dettagli di stile, senza sacrificare troppo la guida. La Mini Cooper S di una volta era più “maschia”, più arrogante e regalava un bel piacere su strada.

Prova Mini Cooper S 5p.: motore brillante ma consumi un po' elevati

Oltre 200 CV vellutati, ma briosi

Qui, la risposta è più vellutata, ma pur sempre gradevole. La Mini Cooper S 5p. conserva il caratteristico ''go-kart feeling'' grazie a un telaio solido, uno sterzo diretto e sospensioni che mantengono l’assetto piatto. Il motore 2.0 turbo benzina non è elettrificato e ha 204 CV per 300 Nm.

Agile nel traffico e svelta fuori dalla città

Il cambio automatico doppia frizione è a sette rapporti e trasmette potenza e coppia sulle ruote anteriori per una guida bilanciata. Infatti, nonostante l’aumento delle dimensioni e un peso di 1.355 kg, la Mini resta agile sia nel soporifero traffico cittadino, sia sulle divertenti curve delle strade extraurbane.

Prova Mini Cooper S 5p.: guida bilanciata fra più sportività e un po' meno comfort

Sono disponibili sette modalità di guida:

Green: per ridurre i consumi

Go-Kart: per una risposta più reattiva di sterzo, cambio e acceleratore

Altre cinque modalità: Core, Personal, Vivid, Timeless e Balance, sono più equilibrate sulla dinamica dell’auto, ma con variazioni nell'illuminazione ambientale e nel layout degli strumenti

Le sospensioni non se la cavano male sulle irregolarità, ma il comfort resta un aspetto quasi secondario. La Mini Cooper S non è particolarmente morbida sui dossi e sulle asperità della strada, ma garantisce stabilità e sicurezza.

Piace l'equilibrio, ma i consumi sono un po' alti

In sostanza, trovo un motore energico, una guida vivace e un comfort di altro livello rispetto a prima; tuttavia, i consumi sono piuttosto alti. La Mini Cooper S non fa meglio di 10,5 litri/100 km in città, che si abbassano a 5,3 litri/100 km in extraurbano e diventano 7,4 litri/100 km in autostrada. Non ho lesinato sull’acceleratore, ma mi sarei aspettato qualcosa di meglio, nonostante l’assenza dell’elettrificazione.

Prova Mini Cooper S 5p.: assistenti fino al livello 2 di guida semi autonoma poco invasivi

ADAS fino al livello 2

Gli ADAS, che possono arrivare fino alla guida semi autonoma di livello 2 aggiungendo alcuni pacchetti alla dotazione di serie, sono molto efficaci senza essere invasivi. Tuttavia, il sound artificiale degli scarichi, amplificato dagli altoparlanti di bordo, non mi convince.

La Mini Cooper S 5p. è disponibile in quattro versioni:

Essential: 32.900 euro

Classic: 33.960 euro

Favoured: 34.330 euro

JCW: 35.990 euro

Va da sé che basta un minimo di personalizzazione pescando dall'ampia selezione di optional per toccare o superare quota 40.000 euro.

Prova Mini Cooper S 5p.: design senza tempo costantemente evoluto e convincente

Nuova Mini Cooper S 2024: design che richiama l’heritage dello storico costruttore inglese.

Mini Cooper S by BMW: il brand tedesco garantisce qualità costruttiva e innovazione tecnologica.

Stile inconfondibile Mini: un’auto d’ispirazione sportiva compatta perfetta per chi ama guidare.

Tecnologia Mini Cooper S: connettività avanzata, infotainment evoluto e sistemi di sicurezza attivi.

Motore Mini Cooper S 2.0 turbo: prestazioni brillanti e piacere di guida.

Consumi Mini Cooper S benzina: il duemila turbo ha un consumo di benzina piuttosto elevato.

Prezzo Mini Cooper S 2024: il listino è piuttosto alto, ma il valore esclusivo è garantito.

Voi cosa ne pensate della nuova Mini Cooper S 5p.? Vi piace questa hatchback stilosa e vivace? Fatecelo sapere!

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/03/2025