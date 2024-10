Dai strada a nuova Mini John Cooper Works "vecchia maniera". Video

Tirerà un sospiro di sollievo, chi avesse temuto che la transizione ''green'' l'avesse uccisa prematuramente. Eh già: per qualche giorno, l'unica nuova Mini John Cooper Works 2025 è stata nuova Mini JCW Electric, svelata al Salone di Parigi insieme a Mini Aceman JCW. La cui solitudine è dunque durata poco, come d'altra parte il Gruppo BMW promise. Ecco nuova Mini John Cooper Works benzina, e tutti furono contenti. Disponibile sia nella variante hatchback a 3 porte, sia Cabrio a 2 porte, Mini JCW 2025 eroga gli stessi 231 CV di prima, ma aggiungendo più coppia, uno stile rinnovato e una tecnologia aggiornata. Sebbene perda il cambio manuale nel processo. Sotto, un video di benvenuto (ce n'è un altro sopra, in copertina).

MOTORE, AZIONE Il noto 4 cilindri BMW turbocompresso da 2,0 litri trasmette quindi all'asse anteriore sempre 231 CV di potenza, ma 380 Nm di coppia. È ora abbinato esclusivamente a un cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti: Mini ha infatti interrotto l'opzione manuale precedentemente disponibile sul modello hardtop (ma non sulla decappottabile).

In parata: Mini JCW 2025 Hatchback e Convertible

ICE VS EV Mentre la potenza in uscita rimane invariata rispetto alla JCW uscente, la nuova arrivata ottiene perciò +60 Nm di coppia aggiuntiva. Mentre rispetto a JCW Electric, la versione termica sconta un gap di -27 CV, ma gode di un valore di +30 Nm di coppia. Altri numeri? Lo sprint da 0 a 100 km/h richiede 6,1 secondi per la hatchback e 6,4 secondi per la convertibile, leggermente più pesante, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente rispettivamente a 250 km/h e 245 km/h.

Mini JCW benzina è viva e vegeta

JOHN COOPER STYLE Dal punto di vista visivo, la versione ad alto numero di ottani di Mini JCW è quasi identica all'allestimento JWC di nuova Cooper S. Il cambiamento più notevole è il tubo di scarico centrale, ora visibile sul diffusore posteriore. La John Cooper presenta anche pinze dei freni Chili Red e può essere specificata con accenti coordinati sulle prese d'aria del paraurti, sulle calotte degli specchietti e sul tetto (disponibile anche con finitura Jetblack). Infine, ha un logo JCW extra sul portellone posteriore, una nuova opzione di vernice Copper Grey e nuovi cerchi in lega da 17 o 18 pollici. È interessante notare come nuova JCW Convertible mantenga lo stesso identico di design di prima per i fari posteriori. A proposito di Cabrio: ecco un video dedicato.

BELVA INSIDE All'interno, la Mini ''cattiva cattiva'' eredita il display OLED circolare che è ormai una caratteristica comune all'intera gamma di modelli Mini. I dettagli specifici della JCW includono i sedili sportivi, il volante sportivo e la tappezzeria nera con accenti rossi. L'equipaggiamento è piuttosto generoso, tra cui un impianto audio Harman Kardon e ADAS più sofisticati.

Profumo di pista: l'abitacolo

BUSINESS PLAN A differenza di JCW Electric, costruita in Cina (come Cooper Electric), nuova Mini John Cooper Works verrà ancora prodotta nello stabilimento di Oxford (come Cooper C e Cooper S). Le prime consegne sono previste per l'inizio del 2025, ci sentiamo presto per i prezzi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/10/2024