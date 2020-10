ESCLUSIVA Ford svela in anteprima nuova Fiesta ST Edition, una hot hatch a tiratura limitata che vanta una serie di interessanti modifiche estetiche che la differenziano da una tradizionale Fiesta ST. La compatta, disponibile solo con carrozzeria 3 porte, eredita migliorie che ne esaltano il comportamento dinamico, sottolineando ancor di più la vocazione racing. Fiesta ST Edition verrà realizzata in un numero ridottissimo di esemplari - solo 500 unità vedranno infatti la luce, 300 di queste saranno però destinate al solo mercato britannico. Scopriamo dunque insieme come cambia e com’è fatta la nuova sportiva made in Ford!

CORSAIOLA Nonostante Fiesta ST Edition 2020 si basi in tutto e per tutto su una Fiesta ST 3 porte standard, la limited edition si distingue per alcuni dettagli inediti. Uno di questi è la colorazione speciale Azura Blue, che si accompagna al diffusore posteriore nero lucido. Non mancano poi lo spoiler di coda affusolato, l’effige ST su portellone e calandra e i cerchi in lega leggera da 18”. Quest’ultimi hanno consentito un risparmio netto sulla bilancia di ben 8 kg. Tante novità anche in abitacolo, dove debutta il nuovo volante Ford Performance già visto su Focus ST e che dispone di un pulsante di scelta rapida dedicato per accedere alla modalità di guida più sportiva. Gli altri aggiornamenti includono finiture cruscotto con effetto fibra di carbonio e cuciture a contrasto blu su misura.

MOTORE GRINTOSO Fiesta ST Edition è spinta dal collaudato 1.5 litri 3 cilindri Ecoboost da 200 CV di potenza e 290 Nm, abbinato a un cambio manuale 6 marce che scarica tutta la coppia direttamente sull’asse anteriore. Con questi numeri la compatta scatta da 0 a 100 orari in 6,5 secondi e raggiunge una velocità massima dichiarata di 230 km/h. L’auto dispone inoltre del Performance Pack (optional su Fiesta ST), che mette a disposizione differenziale a slittamento ridotto e launch control. Anche l’assetto è stato modificato: grazie infatti ad alcuni interventi sulle sospensioni, Fiesta ST Edition ora è più bassa di 15 mm all’anteriore e di 10 mm al posteriore. ''Nuova Fiesta ST Editon esalta ancor di più le doti di maneggevolezza della versione standard ST” ha dichiarato Stefan Muenzinger, Responsabile europeo di Ford Performance. Nuova Fiesta ST Edition 2020 è venduta nel Regno Unito a partire da 24.900 sterline, circa 27.470 euro. Per quanto riguarda invece l’Italia, prezzi e data di lancio non sono stati ancora ufficializzati.