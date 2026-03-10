Ford Explorer Collection: più autonomia, più tecnologia, più… tutto

Una serie limitata più sportiva da guardare e (un po') anche da guidare. E con le nuove batterie LFP, percorri 60 km in più

Ford affretta il passo della tabella di marcia elettrica e lancia nuova Explorer Collection, serie limitata che pesca a piene mani dal mondo dello sport.

Per questa speciale Explorer (non questa Explorer, ma questa), look più grintoso, materiali più ricercati e un paio di chicche tecnologiche che faranno felici gli amanti dell“avventura”, anche quella che inizia e finisce nel parcheggio del supermercato.

Ford Explorer Collection, più ''avventuroso''

La novità più concreta è la nuova batteria LFP (gusto litio-ferro-fosfato) che porta l’autonomia della versione Standard Range a 444 km, oltre 60 in più rispetto a prima.

Arriva anche un motore elettrico più sveglio: 190 CV (+20 CV) e 350 Nm, per uno 0-100 km/h in 8 secondi. Non ancora un fulmine, ma abbastanza per battere i monopattini.

Nuovo design dei cerchi da 20''

Il design si fa più “outdoor premium”: vernice Cactus Grey, cerchi da 20’’ neri, tetto a contrasto e dettagli arancioni nell’abitacolo che ricordano vagamente un paio di scarpe da trail running appena uscite dal negozio.

Fronte tecnologia, Explorer si aggiorna con un pacchetto ADAS più evoluto: cruise control predittivo che ora riconosce anche i semafori, assistente alla retromarcia che memorizza 50 metri di percorso e parcheggio “addestrato” che replica le manovre del proprietario (sperando che quest’ultimo non parcheggi come un pirata).

Abitacolo più vivace

Debutta anche il Driver State Assist, capace di fermare l’auto e chiamare i soccorsi se il conducente non reagisce.

Non manca la funzione Pro Power Onboard da 2,3 kW, utile per alimentare laptop, e-bike o l’immancabile macchina del caffè da campeggio. Infine, il sistema SYNC Move si aggiorna con un’interfaccia più chiara e app organizzabili in cartelle, come sullo smartphone.

Explorer Collection ordinabile dal 10 marzo. Il prezzo non sta ancora scritto da nessuna parte (la gamma parte da 41.000 euro, in promo a 32.000 euro): tieni d'occhio il car configurator Ford che sarà questione di giorni, forse ore.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/03/2026