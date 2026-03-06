Su Ford Puma, la guida autonoma senza obbligo di mani sul volante. I prezzi

Ford aggiorna Puma e Puma Gen-E: arriva la guida assistita "senza mani" BlueCruise. Ecco quanto costa e dove puoi utilizzarla

Ford aggiorna la sua Puma con il sistema di guida assistita BlueCruise: primo certificato in Europa per l'uso senza l'obbligo di tenere le mani sul volante: funziona anche in Italia, su una rete di strade selezionate chiamate Blue Zones (qui sotto la mappa aggiornata al 6/03/2026) e non è l'unica novità tecnologica del SUV compatto più amato dell'Ovale Blu.

BlueCruise: la mappa delle strade Blue Zones - Immagine da Ford

BlueCruise: come funziona

Introdotto per la prima volta sulla Mustang Mach-E, BlueCruise è un sistema di guida assistita di livello 2: proprio come quello di Tesla e molti altri. Solo che il sistema Ford ti permette legalmente di viaggiare in autostrada senza tenere le mani sul volante, purché tu resti vigile e con lo sguardo rivolto alla strada.

Il sistema è progettato per ridurre lo stress nei lunghi trasferimenti e nelle situazioni di traffico intenso con frequenti rallentamenti. Consente la guida “hands-free” nelle cosiddette Blue Zones, ovvero tratti autostradali mappati e autorizzati.

In Europa la tecnologia ha ottenuto l’approvazione normativa già nel 2023 e oggi può essere utilizzata in 16 Paesi su oltre 135.000 km di autostrade. Questo significa che, in molti casi, è possibile attraversare più Stati senza mai uscire dalle tratte abilitate. Guarda qui sotto il video ufficiale.

Quanto costa: i prezzi per abbonamento e utilizzo illimitato

Ford ha scelto un approccio flessibile per l’accesso a BlueCruise. I clienti possono:

acquistare l’auto in versione BlueCruise Edition (ora in promo da 30.100 euro ), con sistema incluso senza limiti di utilizzo

optare per abbonamenti mensili (24,99 euro al mese) o annuali (280 euro all'anno), dopo tre mesi di prova gratuita

Una soluzione pensata anche per chi utilizza il sistema solo in determinati periodi dell’anno, come durante le vacanze o i viaggi di lavoro più frequenti.

Ford Puma Gen-E con Bluecruise

Puma Gen-E: più autonomia

Sul fronte elettrico arrivano novità per la Puma Gen-E, introdotta nel 2024. Il SUV compatto a zero emissioni era già apprezzato per l’efficienza – con consumi di circa 13,1 kWh/100 km – ma ora compie un ulteriore passo avanti.

Grazie a una revisione del pacco batteria, l’autonomia con una carica completa passa da 376 a 417 km, aumentando la libertà nei viaggi più lunghi e riducendo la necessità di ricaricare durante l’uso quotidiano.

Ford BlueCruise: la guida assistita ''senza mani''

Audio B&O più potente

Aggiornamento anche per l’impianto audio premium B&O, ora capace di raggiungere 650 watt di potenza complessiva. Il sistema, disponibile di serie su Puma ST-Line X, Puma ST e Puma Gen-E Premium, introduce nuovi midwoofer nelle portiere anteriori per bassi più profondi e una migliore definizione delle frequenze medie.

Ford Puma Bluecruise Edition

Connettività e infotainment

Tutta la gamma Puma può ora contare sulla Connettività Premium, che porta a bordo servizi di streaming, videogiochi e perfino funzioni karaoke direttamente attraverso il sistema multimediale dell’auto.

Non manca la navigazione connessa, che sfrutta dati cloud per suggerire il percorso migliore in base a traffico e condizioni stradali. Anche in questo caso Ford propone sia l’acquisto una tantum sia formule in abbonamento.

Ford Puma con BlueCruise: strumentazione e infotainment

Nuovi colori e versioni dedicate

Si amplia anche la palette cromatica. La versione elettrica accoglie la tinta Cactus Grey, mentre il brillante Electric Yellow entra tra le opzioni disponibili per Puma.

Debuttano inoltre le nuove BlueCruise Edition di Puma e Puma Gen-E, pensate per rendere più accessibile il sistema di guida assistita. Queste versioni includono di serie il Co-Pilot Pack con BlueCruise senza necessità di abbonamento.

Dal punto di vista estetico si riconoscono per alcuni dettagli specifici:

vernice esclusiva Vapor Blue

cerchi in lega neri da 18 pollici

tetto e calotte degli specchietti a contrasto nero

All’interno compaiono inserti dei sedili in rilievo e accenti cromatici Nordic Blue, mentre la dotazione comprende già Connettività Premium, navigazione connessa e impianto audio B&O.

Una mossa che conferma la direzione presa da Ford: portare tecnologie di livello superiore anche nel segmento dei SUV compatti, senza rinunciare alla praticità che ha reso Puma uno dei modelli più apprezzati del marchio.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/03/2026