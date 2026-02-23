Senti questa, c'è una Puma per intenditori veri. Sì, del suono

Quando ''alza il volume della traccia'' non è più solo un modo di dire. Ford Puma indossa le cuffiette – anzi no, monta un impianto serio – e si declina anche in formato Sound Edition, serie limitata disponibile sia per la versione termica, sia per la 100% elettrica Ford Puma Gen-E.
L’idea è semplice sulla carta, ambiziosa nei fatti: trasformare ogni spostamento in un’esperienza sonora che non si limiti a “fare rumore”, ma coinvolga tutti i sensi. Tutti.
Serie speciale Sound System anche per Puma Gen-E
Alla base c’è già l’ottimo B&O Premium Sound System, ma per l’occasione gli ingegneri Harman hanno deciso di fare gli straordinari. Il risultato è un sistema calibrato con cura quasi sartoriale, capace di raggiungere una potenza complessiva di 650 Watt.
Tradotto: volume alto sì, ma senza perdere controllo e definizione. Tra gli interventi principali troviamo:
midwoofer anteriori potenziati, per bassi più profondi e medi più nitidi;
soundstage più ampio, con una scena sonora che riempie l’abitacolo;
chiarezza vocale migliorata, ideale per podcast e audiolibri;
funzione Beosonic, per personalizzare il profilo audio in modo intuitivo.
In pratica, chi guida può diventare il direttore d’orchestra della propria playlist. O del proprio podcast preferito, perché anche la voce vuole la sua parte.
Ford Puma Sound System (foto: ford.it)
Puma Sound Edition non si limita a suonare bene, vuole anche farsi riconoscere al primo sguardo. All’esterno spiccano:
cerchi in lega da 18'' dedicati con finitura Magnetite;
tetto nero a contrasto;
tinta esclusiva Metropolis White.
Dentro, l’atmosfera cambia a seconda della versione: sedili Metal Grey, cielo nero su Puma termica e grigio chiaro su Puma Gen-E. Un gioco di contrasti che rende coerente l’identità “audio-centrica” del progetto.
A supporto del lancio, Ford introduce “Sound Experience – la musica, sentila davvero”, un’iniziativa che punta a rendere il suono qualcosa di fisico e multisensoriale.
Il sound artist Francesco Spaggiari ha creato tracce inedite pensate per stimolare percezioni che vanno oltre l’ascolto tradizionale. Al progetto partecipano anche Ludovica Billi, co-fondatrice di The Deaf Soul, e Daniela Collu, che grazie alla sua sinestesia offre un punto di vista ancora più ampio sul rapporto tra suono e sensi.
Daniela Collu e Ludovica Billi posano con Puma, il SUV ''ad alta fedeltà''
La serie limitata è già in vendita, prezzi a partire da:
- 33.600 euro per Puma termica (1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV manuale a 6 rapporti), in promozione a 27.600 euro con finanziamento e permuta/rottamazione;
- 37.700 euro per Puma Gen-E, in promo a 31.600 euro.
In sostanza, Puma Sound Edition è un allestimento alto di gamma che prova aridefinire l’idea di viaggio quotidiano, mettendo al centro l’esperienza acustica.
In fondo, nel traffico di tutti i giorni, anche un buon sound system può fare la differenza tra un semplice tragitto e un piccolo... concerto privato.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S Titanium
|125 / 92
|27.650 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line
|125 / 92
|28.650 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S Titanium automatica
|125 / 92
|29.400 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line automatica
|125 / 92
|30.400 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV S&S Titaniim automatica
|155 / 114
|30.650 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line X
|125 / 92
|30.650 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV S&S ST-Line automatica
|155 / 114
|31.650 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line X automatica
|125 / 92
|32.400 €
|Puma Gen-E
|- / -
|32.950 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV S&S ST-Line X automatica
|155 / 114
|33.650 €
|Puma Gen-E Premium
|- / -
|35.200 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 160 CV ST automatica
|160 / 118
|37.150 €
