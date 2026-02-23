Senti questa, c'è una Puma per intenditori veri. Sì, del suono

Quando ''alza il volume della traccia'' non è più solo un modo di dire. Ford Puma indossa le cuffiette – anzi no, monta un impianto serio – e si declina anche in formato Sound Edition, serie limitata disponibile sia per la versione termica, sia per la 100% elettrica Ford Puma Gen-E.

L’idea è semplice sulla carta, ambiziosa nei fatti: trasformare ogni spostamento in un’esperienza sonora che non si limiti a “fare rumore”, ma coinvolga tutti i sensi. Tutti.

Serie speciale Sound System anche per Puma Gen-E

Alla base c’è già l’ottimo B&O Premium Sound System, ma per l’occasione gli ingegneri Harman hanno deciso di fare gli straordinari. Il risultato è un sistema calibrato con cura quasi sartoriale, capace di raggiungere una potenza complessiva di 650 Watt.

Tradotto: volume alto sì, ma senza perdere controllo e definizione. Tra gli interventi principali troviamo:

midwoofer anteriori potenziati , per bassi più profondi e medi più nitidi;

soundstage più ampio , con una scena sonora che riempie l’abitacolo;

chiarezza vocale migliorata , ideale per podcast e audiolibri;

funzione Beosonic, per personalizzare il profilo audio in modo intuitivo.



In pratica, chi guida può diventare il direttore d’orchestra della propria playlist. O del proprio podcast preferito, perché anche la voce vuole la sua parte.

Ford Puma Sound System (foto: ford.it)

Puma Sound Edition non si limita a suonare bene, vuole anche farsi riconoscere al primo sguardo. All’esterno spiccano:

cerchi in lega da 18'' dedicati con finitura Magnetite;

tetto nero a contrasto;

tinta esclusiva Metropolis White.



Dentro, l’atmosfera cambia a seconda della versione: sedili Metal Grey, cielo nero su Puma termica e grigio chiaro su Puma Gen-E. Un gioco di contrasti che rende coerente l’identità “audio-centrica” del progetto.

Gli interni (ford.it)

A supporto del lancio, Ford introduce “Sound Experience – la musica, sentila davvero”, un’iniziativa che punta a rendere il suono qualcosa di fisico e multisensoriale.

Il sound artist Francesco Spaggiari ha creato tracce inedite pensate per stimolare percezioni che vanno oltre l’ascolto tradizionale. Al progetto partecipano anche Ludovica Billi, co-fondatrice di The Deaf Soul, e Daniela Collu, che grazie alla sua sinestesia offre un punto di vista ancora più ampio sul rapporto tra suono e sensi.

Daniela Collu e Ludovica Billi posano con Puma, il SUV ''ad alta fedeltà''

La serie limitata è già in vendita, prezzi a partire da:

33.600 euro per Puma termica ( 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV manuale a 6 rapporti), in promozione a 27.600 euro con finanziamento e permuta/rottamazione;



manuale a 6 rapporti), in promozione a con finanziamento e permuta/rottamazione; 37.700 euro per Puma Gen-E, in promo a 31.600 euro.



In sostanza, Puma Sound Edition è un allestimento alto di gamma che prova aridefinire l’idea di viaggio quotidiano, mettendo al centro l’esperienza acustica.

In fondo, nel traffico di tutti i giorni, anche un buon sound system può fare la differenza tra un semplice tragitto e un piccolo... concerto privato.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/02/2026