Nuovo Transit City, il furgone elettrico di Ford punta su semplicità e prezzo in chiave... urbana

Ford lancia un furgone a batterie essenziale e accessibile: motore da 150 CV, autonomia fino a 254 km, batteria LFP e costi di gestione ridotti

Il Ford Transit City amplia la gamma Ford nel segmento dei veicoli commerciale elettrici (guarda la prova di Ford E-Transit).

Ford Transit City: essenziale per il lavoro urbano

Pensato come VAN compatto e accessibile, nasce su piattaforma sviluppata da Jiangling Motors Corporation (JMC) e assemblato in Cina per il mercato europeo. La filosofia è chiara: ridurre costi e complessità, offrendo un furgone pratico e immediato. Vediamo insieme il video per conoscerlo meglio, poi ne parliamo in modo più approfondito.

Design semplice e zero optional

Il progetto punta su una configurazione unica, senza personalizzazioni. Il design del veicolo elettrico è minimale: fari LED, griglia chiusa, superfici pulite e paraurti in plastica grezza. Un approccio in linea con la strategia BEV orientata all’efficienza economica.

Tre versioni e capacità di carico

Il Ford Transit City è disponibile in tre configurazioni:

furgone standard

passo lungo con tetto alto

telaio cabinato per allestimenti

La portata varia da 1.085 a 1.530 kg, mentre il vano di carico arriva fino a 8,5 m³. Numeri che secondo Ford sono in perfetta linea con le esigenze del trasporto urbano.

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Tecnologia e dotazioni di serie

Nonostante l’impostazione essenziale, il veicolo commerciale include dotazioni moderne: display da 12,3”, sistema Sync 4, ADAS completi e sedile riscaldabile. Una dotazione che rende il VAN competitivo nel segmento.

Motore elettrico, batteria LFP e autonomia

Il cuore del progetto è un powertrain da 150 CV con batteria LFP da 56 kWh. L’autonomia dichiarata arriva fino a 254 kmWLTP, valore adeguato considerando che molti utenti percorrono meno di 110 km al giorno.

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Ricarica e costi di gestione

La ricarica supporta fino a 87 kW in DC: bastano 10 minuti per 50 km di autonomia, oppure circa 33 minuti per passare dal 10 all’80%. In AC a 11 kW servono circa 5 ore. Ford stima una riduzione dei costi di manutenzione fino al 40% rispetto a un diesel.

Ford Transit City: tre versioni, Standard, passo lungo/tetto alto e cabinato come nella foto

Arrivo sul mercato e prezzo

Gli ordini del Ford Transit City partiranno nel terzo trimestre 2026, con prime consegne verso fine dell'anno. Il prezzo non è ufficiale, ma potrebbe aggirarsi intorno ai 35.000 euro IVA esclusa (guarda la homepage di Ford Italia).

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/03/2026