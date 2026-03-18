La nuova Ford Capri con batteria LFP arriva sul configuratore: scopri prezzo e offerta

Ford ha da poco aggiornato Capri, il suo crossover elettrico, introducendo contestualmente la nuova serie limitata Capri Collection. Piccoli ritocchi al design ma la vera novità, come vi avevamo raccontato, la troviamo sotto al vestito. Già perché la Standard Range può contare adesso su di un nuovo powertrain che oltre ad offrire maggiore potenza, dispone di una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) al posto del precedente accumulatore con chimica NMC (nichel-manganese-cobalto). Adesso, a pochi giorni dall'annuncio di questa importante novità, la nuova Standard Range con batteria LFP è entrata nel configuratore italiano. Questo significa che possiamo scoprire anche i prezzi.

Nuova batteria e non solo

Arriva innanzitutto un nuovo motore elettrico con una potenza di 140 kW (190 CV) contro i precedenti 125 kW (170 CV). La coppia massima, invece, sale a 350 Nm. Di conseguenza migliorano le prestazioni dato che per accelerare da 0 a 100 km/h servono adesso 8 secondi (8,7 secondi in precedenza). La velocità massima, invece, rimane sempre di 160 km/h.

Ford Capri Collection

La nuova batteria LFP presenta una capacità di 58 kWh che si traduce in un'autonomia secondo il ciclo WLTP di 446 km. Con il precedente accumulatore da 52 kWh non si andava oltre i 381 km (WLTP). Questo miglioramento è reso possibile anche dal motore elettrico completamente nuovo del Gruppo Volkswagen, l'APP350, che Ford ha adottato insieme all'intera piattaforma MEB su cui la Capri si basa. L'APP350 sostituisce il precedente APP310 ed è significativamente più efficiente del suo predecessore.

Con questo aggiornamento, il crossover può contare sulla guida one pedal e sul sistema ''Pro Power Onboard'', che consente di utilizzare l'energia della batteria di trazione per alimentare dispositivi esterni, con una potenza massima di 2,3 kW.

Prezzo

La nuova Ford Capri standard range con batterie LFP è entrata nel configuratore italiano. Quanto costa? 44.500 euro ma grazie ad una serie di vantaggi offerti dalla casa automobilistica, questo modello è in promozione a 35.500 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/03/2026