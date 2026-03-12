Nuova Ford Capri è giovane ma è già un SUV da Collection

Ford applica la par condicio e dopo Explorer ammette nel club ''Collection'' anche nuova Capri , sempre un SUV elettrico, ma un po' più vanitoso del collega.

Tradotto per chi non mastica il marketing-stretto: Collection è una serie limitata che punta tutto sull'effetto nostalgia, strizzando l'occhio al passato da corsa ma con la spina bene inserita nel presente.

Se il design del nuovo crossover aveva fatto discutere i puristi, questa versione prova a farsi perdonare con una livrea Tribute Blue che urla ''anni '70'' da ogni poro, spoiler nero cattivo e cerchi da 21 pollici pronti a sfidare il pavé cittadino.

La vera notizia, però, sta sotto il vestito. La versione Standard Range manda in pensione la vecchia chimica per accogliere una nuova batteria LFP (Litio-Ferro-Fosfato). Il risultato è un'efficienza migliorata, che regala oltre 60 km di autonomia extra, portando il totale a quota 463 km.

Ford Capri Collection, livrea Blu Tributo

Anche il motore elettrico ha preso il caffè doppio: ora i cavalli sono 190 (140 kW) e la coppia sale a 350 Nm, quanto basta per scattare da 0 a 100 km/h in 8 secondi netti. Non sarà una Mustang, ma al semaforo sa farsi rispettare.

Dentro, il sistema SYNC Move è stato aggiornato con software Android: ora potete raggruppare le app in cartelle come sul telefono.

L'infotainment è stato aggiornato

Ford ha poi deciso di infarcire Capri di chip, per evitare che il pilota faccia danni. Arrivano il Traffic Light Recognition (l'auto frena da sola se vede il rosso, così puoi finire di guardare il display da 14,6'') e il Reversing Assist, che memorizza gli ultimi 50 metri fatti in avanti e li rifà in retromarcia da sola, utile se ti infili in un vicolo cieco e non hai voglia di sudare sette camicie per uscirne.

C'è pure il Driver State Assist: se l'auto capisce che stai dormendo o hai un malore, accende le quattro frecce, si ferma, apre le porte e chiama i soccorsi. Praticamente un maggiordomo svizzero.

La chicca finale è il Pro Power Onboard: una presa nel bagagliaio (o un adattatore sulla porta di ricarica) che eroga fino a 2,3 kW. In pratica, la tua Capri diventa un enorme powerbank su ruote per ricaricare e-bike, computer o, se sei tipo da campeggio selvaggio, la macchina del caffè.

Ford Capri anche come ''caricabatterie''

Info commerciali per l'Italia ancora assenti: gli ordini dovrebbero aprire entro fine marzo, il prezzo ''dovrebbe'' partire da circa 50.000 euro, tieni d'occhio il car configurator Ford.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/03/2026