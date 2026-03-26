Ford Mustang Mach-E, arriva la GT California Special e altre novità

Ford Mustang Mach-E si aggiorna con l'introduzione di alcune novità. Inoltre, arriva il nuovo modello GT California Special ispirato alla Ford Mustang California Special del 1968. Entriamo nei dettagli e vediamo di scoprire le novità e soprattutto il nuovo modello speciale.

Mustang Mach-E GT California Special

Ford Mustang Mach-E GT California Special

Partiamo proprio da qui. Questo modello si riconosce per una serie di elementi dedicati sia per gli esterni e sia per gli interni. La dotazione prevede cerchi da 20 pollici con finitura Carbonised Grey e logo GT/CS, oltre a stemmi nella nuova colorazione Rave Blue. Sul cofano spicca poi una striscia con la scritta California Special in una combinazione di grigio, nero e blu. Salendo a bordo, la Ford Mustang Mach-E GT California Special offre sedili sportivi rivestiti in ActiveX Navy Pie. Anche la console centrale e il volante sono rivestiti di questo materiali sintetico più facile da pulire, più resistente alle macchie e più durevole della pelle. La California Special sarà disponibile in tutti i mercati europei.

Le altre novità per Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E GT California Special

Anche la gamma Mustang Mach-E presenta degli aggiornamenti. Ad esempio, per la Premium Extended Range arrivano nuovi pneumatici a bassa resistenza al rotolamento. Questa novità ha permesso di migliorare leggermente l'autonomia delle versioni RWD e AWD fino a 555 km e 615 km (incremento di 5 km e 15 km). Adesso, nel pacchetto Advanced Driver Assistance System, troviamo la tecnologia Clear Exit Assist di Ford, che utilizza sensori per rilevare ciclisti, scooter e pedoni in avvicinamento da dietro ed è progettata per aiutare a prevenire gli ''incidenti da apertura portiera''. In particolare, la macchina emetterà un avviso se una portiera sta per essere aperta sulla traiettoria di persone che passano da dietro.

Infine, arrivano per la Mustang Mach-E due nuove colorazioni: Race Red e Adriatic Blue-Green. Per il momento le novità sono ancora disponibili nel configuratore italiano e quindi non sappiamo se ci saranno pure alcune variazioni di prezzo.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/03/2026