Quel posto in cui puoi seminare i poliziotti solo con un jet

Laggiù, devono avere un problema serio con la puntualità.
Fatto sta che a Dubai, non paghi di avere una flotta che farebbe sembrare il garage di un sultano un raduno di Panda, hanno deciso di aggiungere un altro ''giocattolino'' alla collezione: una Lamborghini Revuelto firmata Mansory, che vuoi che sia.
Lamborghini Revuelto Mansory - Dubai Police (foto: Facebook / Mansory)
Dimenticate la ''volante'' come la intendiamo noi. La Revuelto in questione è stata letteralmente sommersa dal forged carbon (carbonio forgiato, per i meno anglofoni), quel materiale che sembra marmo, ma costa come un attico a Portofino.
Mansory ci ha messo il carico da undici:
cofano nuovo con inserti in carbonio e logo retroilluminato (perché farsi vedere è bene, ma farsi notare è meglio);
appendici aerodinamiche che potrebbero affettare il Prosciutto di Parma;
cerchi total black con pinze freno rosse, tanto per non passare inosservati tra una duna e l'altra.
I cerchi sono la cosa più sobria (foto: Facebook / Mansory)
Sotto il vestito bianco-verde d'ordinanza, batte il cuore ibrido di Sant'Agata Bolognese: un V12 da 6,5 litri assistito da tre motori elettrici.
Totale: 1.001 CV. Tradotto in numeri da bar: lo 0-100 km/h viene bruciato in 2,5 secondi.
In pratica, il tempo che impiegate voi a realizzare che vi hanno appena fatto la multa, loro sono già tre semafori più avanti a compilare il verbale.
A Dubai, seminare la polizia non è contemplato (foto: Facebook / Mansory)
Certo, vedere una hypercar plug-in con i lampeggianti fa sempre un certo effetto. Viene da chiedersi se il bagagliaio (minuscolo) serva a contenere almeno un etilometro o se, più probabilmente, l'unico scopo di questa Lambo sia quello di fare da esca per i selfie dei turisti.
In ogni caso, un consiglio non richiesto: se vi trovate sulla Sheikh Zayed Road e vedete un lampo bianco e verde negli specchietti, accostate. Anche perché, a meno che non stiate guidando un caccia intercettore, la fuga non è un'opzione contemplata dal listino Mansory.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Revuelto 6.5 V12
|825 / 606
|514.840 €
