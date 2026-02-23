Quel posto in cui puoi seminare i poliziotti solo con un jet

Mansory mette le mani (e il carbonio) sulla Revuelto delle guardie emiratine. Spoiler: la sobrietà è rimasta in aeroporto

Laggiù, devono avere un problema serio con la puntualità.

Fatto sta che a Dubai, non paghi di avere una flotta che farebbe sembrare il garage di un sultano un raduno di Panda, hanno deciso di aggiungere un altro ''giocattolino'' alla collezione: una Lamborghini Revuelto firmata Mansory, che vuoi che sia.

Lamborghini Revuelto Mansory - Dubai Police (foto: Facebook / Mansory)

Dimenticate la ''volante'' come la intendiamo noi. La Revuelto in questione è stata letteralmente sommersa dal forged carbon (carbonio forgiato, per i meno anglofoni), quel materiale che sembra marmo, ma costa come un attico a Portofino.

Mansory ci ha messo il carico da undici:

cofano nuovo con inserti in carbonio e logo retroilluminato (perché farsi vedere è bene, ma farsi notare è meglio);

appendici aerodinamiche che potrebbero affettare il Prosciutto di Parma;

cerchi total black con pinze freno rosse, tanto per non passare inosservati tra una duna e l'altra.



I cerchi sono la cosa più sobria (foto: Facebook / Mansory)

Sotto il vestito bianco-verde d'ordinanza, batte il cuore ibrido di Sant'Agata Bolognese: un V12 da 6,5 litri assistito da tre motori elettrici.

Totale: 1.001 CV. Tradotto in numeri da bar: lo 0-100 km/h viene bruciato in 2,5 secondi.

In pratica, il tempo che impiegate voi a realizzare che vi hanno appena fatto la multa, loro sono già tre semafori più avanti a compilare il verbale.

A Dubai, seminare la polizia non è contemplato (foto: Facebook / Mansory)

Certo, vedere una hypercar plug-in con i lampeggianti fa sempre un certo effetto. Viene da chiedersi se il bagagliaio (minuscolo) serva a contenere almeno un etilometro o se, più probabilmente, l'unico scopo di questa Lambo sia quello di fare da esca per i selfie dei turisti.

In ogni caso, un consiglio non richiesto: se vi trovate sulla Sheikh Zayed Road e vedete un lampo bianco e verde negli specchietti, accostate. Anche perché, a meno che non stiate guidando un caccia intercettore, la fuga non è un'opzione contemplata dal listino Mansory.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/02/2026