"Lamborghini? È francese?". Sipario

A prima vista, solo l’ennesimo video idiota buono per perdere due minuti sui social. Poi, però, capisci che è tutto calcolato.
Il personaggio del giorno è tale Tank Sinatra, alias George Resch, noto creatore di meme e sketch virali con 16,6 milioni di like su TikTok.
Tank entra in una concessionaria di supercar, chiede l’auto più costosa disponibile e, quando gli mettono davanti una Lamborghini Aventador SVJ Roadster da circa un milione di dollari, cade dalle nuvole: “Lamborghini? È francese?”. Applausi.
Il venditore gli snocciola numeri da arma da guerra: V12 aspirato da 6,5 litri, 759 cavalli, 0-100 in meno di 3 secondi, 350 km/h di punta. Sinatra ascolta, annuisce, poi chiede qualcosa di “più caro”, come se fosse al supermercato.
Quando spunta una Porsche 911 GT2 RS con interni Sonderwunsch, lui taglia corto: “Non so cosa hai appena detto”. Meta-ironia servita.
Alla fine arriva lei, Mercedes Classe S, definita senza pietà “auto da nonno”. Ed è proprio lì che la gag diventa geniale: perché è l’unica che sembra davvero interessargli.
Prima di decidere, però, minaccia di chiedere consiglio a ChatGPT. Game over.
Morale: dietro il finto cliente (e il finto venditore) c’è un professionista della comicità social che gioca sull’assurdo, sull’incomprensione e sull’ego del mondo auto.
Video scemo? Forse. Ma anche una presa in giro piuttosto lucida di chi prende tutto terribilmente sul serio.