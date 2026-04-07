6 ruote, 6 porte, 6... caro. Il pick-up Ford si crede transatlantico

Non è un rendering, non è un meme, non è un delirio da AI: è un Ford F‑450 Platinum del 2020 stirato come uno strudel e messo in vendita su eBay a 399.900 dollari. Ma la notizia, è che qualcuno l’ha pure comprato.

Nel documento si legge che il progetto ha ingoiato “just shy of $500,000” (cioè ''è costata poco meno di'') e che è “capable of seating 11” (non serve traduzione).

Ford F-450 by Stretch my Truck: un pickup, un perché

L’opera è firmata da Stretch My Truck, nome che già anticipa il mood: zero freni inibitori. Telaio allungato, sei porte, terza fila, terzo asse, e ruote da 46 pollici quando è tutta sollevata. A quel punto, più che un pickup sembra un Kenworth in miniatura, con un cassone da 8 piedi che pare un balcone.

Il Ford F-450 by Stretch my Truck in estensione massima

Dentro, lusso da Platinum più infotainment maggiorato, schermi ovunque e climatizzazione aggiuntiva per chi siede in fondo al pullman. Sotto, un 6.7 V8 Diesel PowerStroke twin‑turbo che supera ampiamente i 475 CV originali, anche se il venditore non si sbilancia sui numeri.

Ford F-450 by Stretch my Truck: spazio per 11

Poi arriva il dettaglio che fa tremare il portafogli: tre serbatoi, per un totale di 185 galloni. Nel testo è scritto chiaro: “filling it from empty comes out to about $1,038”. Tradotto: fare il pieno costa come un weekend a Parigi, ma senza hotel.

Ha percorso appena 13.700 miglia, è immacolata e soprattutto è quattro volte più cara di una F‑450 nuova. Ma vuoi mettere l’ingresso scenografico al supermercato?

Fonte: CarScoops

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/04/2026