Codice della Strada

Quel posto dove se lasci rifiuti in auto rischi la galera. Ecco perché

Avatar di Lorenzo Centenari, il 16/03/26

1 ora fa - Fino a 30 giorni di gabbio se lasci l’auto in modalità “discarica”. Sai, i ratti...

Multa fino a 500 dollari (o 30 giorni di gabbio) se lasci l’auto in modalità “discarica domestica”. Una misura contro i... roditori

Se l'amministrazione della tua città decide che la guerra ai ratti passa anche dagli abitacoli dei cittadini, succede questo.

Cioè succede che a Hilton Head, South Carolina, approva un’ordinanza che vieta di “lasciare, accumulare o permettere l’accumulo di rifiuti in edifici, veicoli e aree circostanti”, se questi possono offrire “cibo o alloggio ai ratti”.

Traduzione: se la tua macchina sembra l’interno di un McDonald’s dopo una partita NBA, sei ufficialmente un problema di ordine pubblico.

Le sanzioni partono soft, con un avviso scritto, poi salgono: 100 dollari alla prima infrazione, 200 alla seconda, fino a 500 per le successive, addirittura fino a 30 giorni di carcere se proprio sei allergico allo sparecchiare sedili e cruscotto.

Hilton Road dichiara guerra ai topi

Già, perché attenzione: ogni giorno in cui la tua lattina di Red Bull rimane lì è considerato un reato a sé. Una specie di abbonamento premium alla multa.

Il testo non chiarisce cosa sia “accumulo”: una lattina? Due? Un’intera collezione di bicchieri del drive-thru? Toccherà alla polizia locale decidere, probabilmente con un metro di giudizio che va da “ok, sei disordinato” a “questa è una casa vacanze per roditori”.

E non finisce qui: se a sgarrare è un’attività commerciale, il Comune può sospendere o revocare la licenza.

Tornando alle quattro ruote: a Hilton Head conviene tenere l’auto più pulita di un’auto nuova in concessionaria. Non si sa mai che un sacchetto del fast food diventi prova a carico.

Fonte: CarScoops

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/03/2026
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