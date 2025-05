Come trainare un'auto in panne senza prendere multe: normativa e sanzioni

Scopri come trainare un'auto in panne rispettando il Codice della Strada: normative, sanzioni previste, consigli pratici

Come trainare un'auto in panne? Si fa presto a dire prendo una fune e la rimorchio con una seconda macchina. La legge pone infatti paletti precisi a quello che si può fare in autonomia, come va fatto e quando invece è obbligatorio chiamare un carro attrezzi. Vediamo insieme normative, sanzioni previste e consigli pratici per evitare multe.

Non tutto si può trainare secondo la legge

In estrema sintesi, il traino di un'auto è consentito se e solo se:

L'auto in questione non è in grado di marciare autonomamente

Se il traino avviene su strade urbane o secondarie

Se si utilizza un solo veicolo come trattore

Se gli strumenti con cui si esegue l'operazione sono idonei e ben visibili agli altri automobilisti

Va da sé che il veicolo trainato deve essere in grado di frenare autonomamente, altrimenti è scontato che al primo rallentamento andrà a tamponare il veicolo traente.

Nel caso di veicolo fermo in autostrada è obbligatorio rivolgersi al soccorso stradale che interverrà con mezzi idonei.

Di seguito un riassunto della base normativa, costituita dagli articoli 165, 63 e 176 del Codice della Strada.

Articolo 165 del Codice della Strada

Il traino di un veicolo in avaria è regolamentato dall'articolo 165 del Codice della Strada. Secondo questa norma, il traino è consentito solo in situazioni di emergenza e deve avvenire mediante un collegamento solido e ben segnalato tra i veicoli, utilizzando dispositivi come funi, catene, cavi, barre rigide o attrezzi analoghi. È fondamentale che tali dispositivi siano chiaramente visibili agli altri utenti della strada.

Articolo 63 del Codice della Strada

L'articolo 63 stabilisce che nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo nei casi di trasporti eccezionali o per il traino di macchine agricole. Inoltre, un autoveicolo può trainare un altro veicolo non rimorchio solo se quest'ultimo è impossibilitato a circolare per avaria o mancanza di organi essenziali.

Articolo 176 del Codice della Strada

Il traino di veicoli in autostrada e sulle strade extraurbane principali è vietato, eccetto per i veicoli autorizzati alle operazioni di soccorso stradale. Chi viola questa disposizione è soggetto a sanzioni amministrative.

Il gancio di traino non è ideale per trainare un'auto in panne

Quanto segue non è imposto da alcuna normativa, ma consigliato dall'esperienza e dal buon senso.

Tipo di cavo: utilizzare cinghie elastiche in nylon o poliestere con anelli alle estremità è preferibile rispetto alle catene metalliche rigide per le minori sollecitazioni trasmesse ai veicoli coinvolti nel traino.

Lunghezza del cavo: il cavo di traino dovrebbe avere una lunghezza minima di 4 metri per garantire una distanza di sicurezza adeguata.

Punti di fissaggio: assicurarsi che la cinghia sia attaccata a punti solidi su entrambe le vetture, come gli appositi occhielli di traino.

Velocità di marcia: durante il traino, mantenere una velocità moderata, con un massimo di 30-35 km/h, evitando brusche frenate e accelerazioni.

Segnalazione: il veicolo trainato deve avere le luci gialle lampeggianti accese o, in mancanza di esse, esporre sul lato posteriore il pannello retroriflettente quadrangolare o ancora il triangolo catarifrangente di emergenza.

Direzione: il veicolo trainato dev'essere orientato nella direzione di marcia, poiché controllarlo in retromarcia a velocità di traino risulta difficilissimo e pericoloso per la circolazione.

Naturalmente le regole sono un po' più blande nel caso di tentativi di record in aree chiuse al traffico.

Fiat Panda Hybrid Garmin, il gancio di traino arancione opzionale

Chi non rispetta le disposizioni degli articoli 63, 165 e 176 del Codice della Strada può incorrere in sanzioni amministrative che vanno da 87 a 345 euro. In particolare, il traino non autorizzato in autostrada può comportare sanzioni più severe.

Vanno poi ricordati altri articoli del CdS che potrebbero avere attinenza con il traino di un veicolo in panne. In particolare:

È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

È vietato ai conducenti dei veicoli di motocicli e ciclomotori a due ruote di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale e' vietato trainare veicoli che non siano rimorchi.

Ai ciclisti e' vietato trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

Traino senza fili: il pesce d'aprile di Start Rescue

Posso trainare un'auto in autostrada?

No, il traino in autostrada è consentito solo ai veicoli autorizzati alle operazioni di soccorso stradale.

Quali dispositivi sono obbligatori durante il traino?

È obbligatorio utilizzare un collegamento solido tra i veicoli e segnalare adeguatamente il veicolo trainato con luci gialle lampeggianti o pannelli retroriflettenti.

Posso trainare un'auto con un cavo qualsiasi?

No, è consigliabile utilizzare cinghie elastiche specifiche per il traino, evitando catene metalliche rigide.

Qual è la velocità massima consentita durante il traino?

La velocità massima consigliata durante il traino è di 30-35 km/h.

Cosa rischio se traino un'auto senza rispettare le norme?

Si rischiano sanzioni amministrative che possono variare da 87 a 345 euro, oltre a potenziali sanzioni più gravi in caso di traino non autorizzato in autostrada.

Cosa succede a non rispettare queste regole? Guarda questo video su cosa succede quando si traina male un'auto.

VEDI ANCHE