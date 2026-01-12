Altro che il codice di Salvini! In Francia c'è il carcere per eccesso di velocità

Se siete vicini al confine e ci andate spesso, oppure avere pianificato una gita in moto in territorio francese non appena il clima lo consentirà, fate molta attenzione. Di recente c'è stato un inasprimento delle pene per quanto riguarda l'eccesso di velocità, considerato un reato in territorio transalpino, con tanto di carcere al verificarsi di alcune condizioni. Proviamo a fare chiarezza.

Eccesso di velocità, cosa prevede la nuova legge in Francia

Dal 29 di dicembre 2025 è partito il giro di vite contro gli eccessi di velocità, fenomeno sempre più frequente in Francia, come dimostrano le 63.000 infrazioni registrate nel 2024, con un incremento del 69% rispetto al 2017. Il governo francese ha a cuore il tema ''Sicurezza stradale'' e questa è solo l'ultima di una serie di iniziative che hanno inasprito sanzioni, o reso obbligatori kit di primo soccorso, materiali riflettenti sul casco/abbigliamento e i guanti per i motociclisti.

Attenzione, non tutti gli eccessi di velocità vi ''sbatteranno in prigione senza passare dal via'', ci sono delle opportune distinzioni da fare. Il fattaccio diventa penale quando il limite di velocità viene superato di oltre 50 km/h. Prima avreste affrontato multe fino a 1.500 euro e sospensione della patente fino a 3 anni, oggi invece:

Multa fino a 3.750 euro

3 mesi di reclusione

Confisca del veicolo

Revoca della patente fino a 3 anni

Iscrizione al casellario francese

I limiti di velocità francesi e il paragone con il codice italiano

Suzuki GSX-8S 2023 il test in Provenza

A questo punto, per evitare di finire in grosse grane oltre confine, è utile ripassare i limiti di velocità in terra francese:

Città: 50 km/h, ma attenzione alle diffusissime ''Zone 30'', ne è piena Parigi ad esempio

Extraurbano: 80 km/h

Autostrade: 130 km/h

Ma cosa succederebbe se i 50km/h li superassimo in Italia? Sulle nostre strade, superare il limite di velocità di 50 km/h (rientrando quindi nella fascia tra i +40 km/h e i +60 km/h rispetto al limite consentito) è considerata un'infrazione molto grave. Ecco cosa prevede il Codice della Strada (Art. 142, comma 9) con i recenti aggiornamenti normativi:

Sanzione economica

La multa va da un minimo di 543 euro a un massimo di 2.170 euro .

Attenzione all'orario: Se l'infrazione avviene tra le 22:00 e le 07:00 , l'importo della sanzione è aumentato di un terzo.

Niente sconto del 30%: Per questa specifica fascia di eccesso di velocità (sopra i 40 km/h), non è possibile usufruire dello sconto del 30% se paghi entro 5 giorni, poiché è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente.

Sospensione della patente

La patente viene sospesa per un periodo che va da 1 a 3 mesi .

In caso di recidiva (se commetti la stessa infrazione due volte in un arco di due anni), la sospensione aumenta e può andare dagli 8 ai 18 mesi.

Decurtazione dei punti

Vengono tolti 6 punti dalla patente.

Se sei un neopatentato (patente presa da meno di 3 anni), i punti decurtati raddoppiano, arrivando quindi a 12 punti.

Riassunto degli scenari

Superamento Multa base Punti Sospensione Oltre 40 ma non oltre 60 km/h da 543€ a 2.170€ 6 da 1 a 3 mesi Oltre 60 km/h da 845€ a 3.382€ 10 da 6 a 12 mesi

Insomma, conviene strare all'occhio, specialmente in sella a moto perfomanti, ma il limite è superabile facilmente anche da moto più tranquille. Pensate sia troppo severa o il ''pugno di ferro'' è l'unica via per educare gli utenti della strada? Nel frattempo guardate le regole più assurde presenti nei CdS di tutto il mondo.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Danilo Chissalè, 12/01/2026