RICHIAMO ALL'ORDINE Pugno duro contro le motociclette in Trentino-Alto Adige. Le moto, già oggetto di stringenti limitazioni per il rumore in Tirolo, oggi vengono regolamentate dal limite di velocità ridotto a 60 km/h anche su alcune strade della più settentrionale regione italiana a statuto autonomo.

AUTO E MOTO Il limite in alcuni tratti coinvolgerà sia auto che moto, mentre in altri sarà specifico per le due ruote. Ecco le strade soggette al limite di velocità massima di 60 km/h , in entrambe le direzioni, per tutte le categorie di veicoli:

SP85 di Monte Bondone : dal collegamento con la SS 45 bis Gardesana Ovest, passando per Sardagna, Candriai, Vaneze, Norge, Vason, Viote, Lagolo, fino alla fine della strada, corrispondente all'intersezione alla rotonda con la SP84 di Cavedine e SP251 di Ponte Oliveti, nei comuni di Trento e Madruzzo;

: dal collegamento con la SS 45 bis Gardesana Ovest, passando per Sardagna, Candriai, Vaneze, Norge, Vason, Viote, Lagolo, fino alla fine della strada, corrispondente all'intersezione alla rotonda con la SP84 di Cavedine e SP251 di Ponte Oliveti, nei comuni di Trento e Madruzzo; SP25 della Garniga : dalla fine del centro abitato di Garniga Terme, passando per Garniga Vecchia, fino alla fine della strada in Viote, corrispondente all'intersezione con la SP85 di Monte Bondone, nei comuni di Garniga Terme e Trento;

: dalla fine del centro abitato di Garniga Terme, passando per Garniga Vecchia, fino alla fine della strada in Viote, corrispondente all'intersezione con la SP85 di Monte Bondone, nei comuni di Garniga Terme e Trento; SP 3 del Monte Baldo : partenza a monte della fine del comune di Brentonico, passando per San Giacomo, San Valentino, Rifugio Graziani, Bocca di Navene, Dossioli, fino al confine con la provincia di Verona, nei comuni di Brentonico e Avio;

: partenza a monte della fine del comune di Brentonico, passando per San Giacomo, San Valentino, Rifugio Graziani, Bocca di Navene, Dossioli, fino al confine con la provincia di Verona, nei comuni di Brentonico e Avio; SS 240 di Loppio e Val di Ledro, nel tratto di Val D'Ampola, fino all'inizio dei confini della città di Storo, nei comuni di Ledro e Storo.

SOLO MOTO Oltre ai nuovi limiti di velocità per tutte le categorie di veicoli, come dicevamo, alcune tratte sono ora aree soggette ad un limite dedicato di 60 km/h solo per i motocicli, laddove le strade non siano già soggette a un limite inferiore di 50 km/h: