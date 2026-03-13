Che cosa significa il nuovo cartello stradale che può costarti 200 euro di multa

Sulle strade europee spunta una segnaletica inedita dedicata alle corsie riservate ai veicoli con più passeggeri. Si tratta di un rombo bianco disegnato su sfondo blu, spesso segnalato a terra sull'asfalto della corsia più a sinistra: è il simbolo delle corsie HOV (High Occupancy Vehicle), e ignorarlo può costarti fino a 200 euro di multa.

Segnaletica HOV sull'asfalto - CC BY-SA 4.0

Una corsia per chi viaggia in compagnia

Il principio è semplice: quella corsia è riservata ai veicoli che trasportano più di una persona. In pratica, accedervi da solo al volante equivale a una violazione.

La soglia minima è di norma due occupanti — conducente più almeno un passeggero — ma i requisiti variano da tratto a tratto e vengono spesso specificati da pannelli supplementari che indicano il numero minimo richiesto (tipo ''2+'' o ''3+'') oppure le fasce orarie in cui la corsia è attiva.

Oltre alle auto con più passeggeri, in molti casi possono transitarvi anche taxi, autobus, motocicli, veicoli elettrici o a basse emissioni e mezzi al servizio di persone con mobilità ridotta. Come sempre in Europa, ogni Paese ha le sue regole: conviene leggere i segnali con attenzione prima di cambiare corsia.

Una storia lunga cinquant'anni (ma altrove)

Le corsie HOV non sono un'invenzione recente. Negli Stati Uniti e in Canada esistono fin dagli anni Settanta, soprattutto nelle grandi aree metropolitane dove il traffico è un problema strutturale.

Lì vengono usate per scoraggiare l'utilizzo dell'auto in modalità ''un guidatore, zero passeggeri'' nelle ore di punta, e in alcuni casi prevedono anche un accesso a pagamento per chi viaggia da solo (le cosiddette corsie express a pedaggio).

In Europa, invece, il concetto sta muovendo i primi passi — almeno sulla carta.

Corsia HOV in Tennessee, USA - CC BY-SA 2.0

Francia e Spagna le apripista

Tra i Paesi che si sono mossi con più decisione ci sono Francia e Spagna, dove diverse arterie stradali sono già dotate di questo sistema. E le sanzioni per chi usa impropriamente la corsia non sono simboliche: si va fino a 135 euro in Francia e oltre 200 euro in Spagna.

In alcuni tratti i controlli avvengono tramite telecamere ad alta definizione installate in carreggiata, in grado di contare le persone a bordo del veicolo. Difficile fare gli gnorri.

E in Italia?

Per il momento il Codice della Strada italiano non prevede le corsie HOV, quindi da noi questo cartello non lo trovi. Ma l'attenzione al tema sta crescendo e che l'Italia si adegui prima o poi è plausibile.

Nel frattempo, se vai in Francia o in Spagna in auto, tieni d'occhio quel rombo bianco su sfondo blu: non è un optional della segnaletica, è un cartello che parla direttamente al tuo portafoglio.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/03/2026