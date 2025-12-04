KGM lancia Torres EVT, il pick-up BEV pensato per l'uso professionale "green"

Il veicolo da lavoro debutta in Italia come primo pick-up elettrico KGM: autonomia fino a 420 km, sistema V2L e capacità di carico elevate, ma comfort e connettività da automobile "normale"

L’arrivo del pick-up elettrico Torres EVT segna un passaggio importante nella gamma KGM (guarda la homepage di KGM Italia) destinata al mercato italiano.

Torres EVT by KGM: il debutto in Italia

L’importatore ATFlow lancia nelle concessionarie il primo pick-up a batterie del marchio coreano, ampliando l’offerta già composta da Torres EVX (leggi tutto su Torres EVX) e Torres HEV.

Il nuovo modello nasce come evoluzione della piattaforma SUV e si rivolge principalmente a professionisti, flotte e imprese che necessitano di un veicolo robusto, tecnologico e a zero emissioni.

KGM Torres EVT: il piano di carico con portata fino a 530 kg

Batteria di grande capacità

Il Torres EVT integra le caratteristiche tipiche di un veicolo commerciale con i vantaggi di un sistema di trazione completamente elettrico. La batteria LFP da 80,6 kWh dichiara un’autonomia massima di 420 km (WLTP) nella versione FWD.

Le capacità di carico e traino sono state progettate per un utilizzo intensivo: il cassone misura 1.345 x 1.515 x 510 mm e la portata raggiunge 530 kg, mentre la massa rimorchiabile è pari a 1.800 kg.

KGM Torres EVT: abitabilità, finiture e tecnologia a livello di automobili tradizionali

Abitabilità e comfort

Gli interni offrono un’abitabilità superiore alla media del segmento. La seconda fila garantisce 85 cm di spazio per le gambe e oltre un metro sopra la testa. I sedili posteriori scorrono di 80 mm, possono reclinarsi fino a 32 gradi e sono divisibili 60:40 per una gestione modulare del carico. La plancia ospita un display digitale da 12,3 pollici abbinato a un touchscreen di pari misura, gestito dalla piattaforma infotainment Athena 2.0, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Molto completa la dotazione di ADAS per la guida assistita.

KGM Torres EVT: presa di bordo della batteria da 80,6 kWh caricabile in CA e CC fino a 300 kW

Ricarica i dispositivi esterni

Uno degli elementi più rilevanti è la tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), che consente di alimentare utensili ed equipaggiamento direttamente dalla batteria del veicolo. Questa funzione si rivolge in particolare ai professionisti che operano in contesti privi di rete elettrica, garantendo autonomia operativa nelle attività quotidiane.

Il sistema di ricarica è configurato per adattarsi a diverse esigenze:

AC trifase 11 kW: ricarica completa in 10,2 ore

Presa domestica 2 kW: tempi di circa 30 ore

DC Fast Charging: dal 10% all’80% in 36 minuti con colonnina da 300 kW, 46 minuti con stazione da 100 kW

Sul mercato italiano, il Torres EVT viene proposto in tre allestimenti:

Black Edge – 1ª Edition (FWD)

Prezzo: 42.100 € (IVA esclusa)

Versione di lancio, trazione anteriore, disponibile in due colorazioni

Style (AWD)

Prezzo: 39.000 € (IVA esclusa)

Allestimento d’ingresso con trazione integrale

K-Line (AWD)

Prezzo: 43.750 € (IVA esclusa)

Top di gamma con equipaggiamento completo e trazione integrale

Gli incentivi e la rete vendita capillare

Classificato come veicolo commerciale N1 (fino a 3,5 tonnellate), KGM TORRES EVT accede agli incentivi nazionali 2025 dedicati ai veicoli commerciali elettrici.

La distribuzione italiana è supportata dalla rete ATFlow, oggi composta da 70 punti vendita e 65 centri assistenza. Il magazzino europeo e quello locale garantiscono la consegna dei ricambi in 24/48 ore, riducendo i tempi di fermo veicolo per flotte e professionisti.

Il Torres EVT beneficia inoltre delle garanzie estese previste per i modelli elettrificati KGM: 7 anni o 150.000 km sul veicolo, 7 anni di assistenza stradale e 10 anni o 1.000.000 km sulla batteria. Professionisti, artigiani e amanti dell'outdoor, cosa ne pensate di questo pick-up elettrico coreano? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/12/2025