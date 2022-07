SsangYong Torres: il SUV coreano si mostra di più e arrivano nuove indiscrezioni

Lo sport utility ci fa vedere meglio il suo look e le voci ne confermano la data di arrivo, ma con qualche sorpresa nella gamma per l'Europa

IL SUV COREANO SI MOSTRA DI PIÙ Non più tardi di giugno scorso vi avevamo mostrato la nuova SsangYong Torres, SUV medio del costruttore coreano che potrebbe debuttare in Europa entro la fine del 2023. Il video e le prime immagini ce lo hanno fatto vedere bene, ma oggi abbiano nuove foto che lo mostrano in ogni dettaglio e abbiamo ottenuto qualche informazione aggiuntiva rispetto a prima. Prima di tutto, una curiosità: la Torres prende il nome dal Parco Nazionale Torres del Paine in Patagonia, e ricordiamo che il nuovo modello si posizionerà all’interno della gamma fra Korando e Rexton, quindi è auspicabile un prezzo di partenza di circa 35.000 euro. I nuovi scatti confermano un’immagine robusta e un po’ spigolosa del SUV, anche se il suo stile ha suscitato qualche discussione per la somiglianza di alcuni dettagli con modelli di altri costruttori.

Nuova SsangYong Torres: il nome deriva da un parco nazionale in PatagoniaDOVE TI HO GIÀ VISTO? Per esempio, nella parte anteriore vediamo le lamelle della griglia verticali (vi ricordano qualcosa?), e la parte inferiore argentata del paraurti è modellata a creare una piastra paramotore. Ci sono un grosso rivestimento dei passaruota, pedane laterali e un box portaoggetti montato in alto, sul fianco, simile a quello che equipaggia la Land Rover Defender moderna. SsangYong avvierà la produzione della Torres, in primo luogo, per il mercato sudcoreano. Per quanto riguarda l’Europa, non sono state annunciate specifiche tecniche, ma arriva la conferma che il SUV dovrebbe montare sia propulsori elettrici sia a combustione e questo ci suggerisce che potrebbe utilizzare una piattaforma per motori convenzionali, ma adattata per ospitare il pacco batterie.

Nuova SsangYong Torres: l'abitacolo è lussuoso e super tecnologicoE SE ARRIVASSE SOLO ELETTRICA? Secondo le indiscrezioni che ci arrivano dai media anglosassoni non è da escludere che la versione europea potrebbe essere solo elettrica, ma questa indicazione è tutta da confermare. Nel caso la scelta cadesse su una variante esclusivamente BEV, la Torres se la vedrà con modelli già affermati come Skoda Eniaq e Volkswagen ID.4, ma potrà mettere sul banco il jolly di un prezzo inferiore. SsangYong ha anche dichiarato che sta sviluppando un pick-up 100% elettrico, che potrebbe essere basato proprio sulla Torres, ma per quello dobbiamo attendere ancora un po’.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/07/2022