SEMPRE PIÙ ELETTRICO SsangYong ha annunciato l'intenzione di entrare nel mercato dei SUV full-electric di medie dimensioni con un modello che andrebbe a rivaleggiare direttamente con Volkswagen ID.4 (qui tutto le informazioni su ID.4 GTX). Secondo le prime indiscrezioni il nome del progetto del nuovo crossover a batterie sarebbe J100. Ad oggi, nessuna specifica tecnica è stata ancora svelata, anche se è nota almeno dal 2018 la volontà del brand coreano di sviluppare una piattaforma nativa elettrica per SUV di segmento C/D. Il debutto ufficiale di J100 sarebbe fissato per il 2022, ma non tutto sembra andare secondo i piani.

QUALCHE INTOPPO La situazione finanziaria del Gruppo - entrato in amministrazione controllata alla fine del 2020 - ha scompigliato le carte costringendo SsangYong (la cui maggioranza è di proprietà dell’indiana Mahindra) a rivedere i suoi progetti. Con il debutto della nuova piattaforma EV previsto per il 2024, sembra dunque difficile che J100 possa nascere su questa architettura dedicata. Più probabile invece che il nuovo SUV a zero emissioni si avvalga di una piattaforma sviluppata per modelli termici opportunamente riadattata - magari la stessa che darà i natali a Korando e-Motion, il primo modello a zero emissioni del Costruttore coreano.

FORME SCOLPITE Scenari economici a parte, di recente, sono apparse sul web alcune immagini teaser che anticipano forme e stile del nuovo maxi-SUV. A prima vista il look sembra tonico e robusto, con alcuni dettagli del design che ricordano molto da vicino il mitico Land Rover Defender. Nella parte frontale spiccano la griglia squadrata a lamelle verticali e il paraurti pronunciato, mentre sul retro troneggia una grande ruota di scorta inglobata nella carrozzeria. Tratti stilisti in forte rottura con il family feeling dell'attuale gamma SsangYong.

ANCHE UN PICK-UP EV Tornando invece alle dimensioni, SsangYong ribadisce che J100 sarà a tutti gli effetti un SUV dalle dimensioni generose, anche se andrà a collocarsi subito al di sotto di Rexton (qui la nostra prova su strada). Ma non è tutto! Rimanendo sempre in tema di modelli elettrici, SsangYong ha anche confermato che sta sviluppando un pick-up a zero emissioni. Non è dato sapere però se quest’ultimo sarà un derivato diretto del progetto J100.