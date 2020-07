BI-FUEL SsangYong Korando, il SUV di riferimento della Casa coreana è ora disponibile anche con doppia alimentazione benzina/GPL. Quest’ultima si va ad affiancare alle due motorizzazioni già presenti a listino: il 1.5 GDi benzina 163 CV e il 1.6 Diesel da 136 CV. Entrambi i propulsori sono disponibili sia con cambio manuale a 6 marce, sia con l’automatico AISIN a 6 rapporti e con trazione anteriore o integrale. Dunque nessun stravolgimento estetico per il crossover dei Due Dragoni, le vere sorprese stanno tutte sotto il cofano dove è stato alloggiata un’unità da 1.497 cc di cilindrata turbo bifuel in grado di sviluppare una potenza massima di 163 CV a 5.000 giri/minuto e una coppia di 280 Nm a un regime compreso fra 1.500 e 4.000 giri/minuto.

SUV COMPLETO SsangYong Korando si rivela il compagno ideale per chiunque sia alla ricerca di comodità e praticità. Una semplicità senza fronzoli evidenziata da una dotazione completa e al passo coi tempi, che include fra l’altro: infotainment con display touch da 9” che integra i protocolli Android Auto e Apple CarPlay e quadro strumenti interamente digitale da 10,25”. Forte delle 5 stelle Euro NCAP, Korando è equipaggiato con un nuovo telaio realizzato con materiali ad alta resistenza e si avvale di sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione come frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia, rilevatore di stanchezza del conducente, cruise control adattivo intelligente e funzione di rilevamento ostacoli per le manovre in retromarcia.

IL PREZZO La nuova versione GPL di SsangYong Korando, si inserisce all’interno del percorso di espansione sul mercato italiano da parte della Casa coreana ed è già disponibile nei concessionari del nostro Paese a un prezzo base di 28.050 euro. Sfruttando però la promozione ''Habemus GPL'', Korando bi-fuel può essere acquistato con uno sconto di 6.000 euro.