NOVITÁ IN ARRIVO A cinque anni dal debutto ufficiale e a 12 mesi dalla presentazione del facelift 2019, SsangYong Tivoli sbarca in Europa con un nuovo propulsore. Maggiori dettagli nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 14 maggio 2020, ma quanto dichiarato nella conferenza stampa online per il mercato europeo tenutasi ieri, lascia poco spazio a dubbi. Anche in Italia arriverà dunque il nuovo 3 cilindri turbo benzina compatto da 1.2 litri, ribattezzato G1.2T. Questo piccolo ma energico motore incarna al meglio la filosofia downsizing scelta dalla Casa coreana, andandosi ad affiancare al collaudato e-XGi160 1.6 litri benzina e al e-XDi160 a gasolio.

LA SCHEDA TECNICA Sebbene le specifiche del nuovo G1.2T non siano ancora pubbliche, possiamo anticipare che il turbo benzina made in SsangYong è accreditato di una potenza massima di 128 CV a 5.000 giri/minuto e di una coppia che tocca i 230 Nm a un regime di rotazione compreso fra i 1.750 e i 3.500 giri/minuto. Abbinato al nuovo propulsore dovrebbe esserci lo stesso cambio manuale a 6 marce che equipaggia l’e-XGi160. Stando però ad alcune indiscrezioni, il produttore coreano starebbe seriamente considerando l’ipotesi di montare una trasmissione automatica doppia frizione DCT, per favorire un’ulteriore riduzione dei consumi. Voci di corridoio suggeriscono inoltre che in futuro il G1.2T potrebbe essere proposto su Tivoli anche in versione mild-hybrid.

STAY TUNED Per quanto riguarda invece le prestazioni, il 3 cilindri SsangYong consentirebbe a Tivoli di coprire lo scatto da 0 a 100 km/h in 10,59 secondi. Con emissioni di CO2 quantificate in 130 g/km, il nuovo G1.2T è in linea con le normative antinquinamento Euro 6d-step2. Per conoscere tutti i dettagli su prezzi e arrivo nei concessionari di Tivoli con motore turbo benzina G1.2T, vi invitiamo a ritornare su questa pagina, che verrà costantemente aggiornata con tutte le notizie in arrivo dal quartier generale SsangYong Italia.