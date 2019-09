Autore:

Dario Paolo Botta

BELLEZZA E PERSONALITÁ Spegne ottanta candeline Miss Italia, il concorso di bellezza più amato dagli italiani. Per l’occasione il produttore coreano SSangYong, sponsor della manifestazione, ha deciso di accompagnare le aspiranti reginette di bellezza con due modelli che puntano ad affermarsi sul mercato nostrano: il nuovo SUV Korando e lo Urban Crossover Tivoli. Si tratta di due vetture che si presentano a Jesolo in una veste completamente rinnovata, con un design elegante e linee originali, che cercano di incarnare al meglio qui valori come bellezza e personalità che da sempre contraddistinguono la manifestazione.

PROFONDO RINNOVAMENTO Il 2019 è stato per SSangYong un anno di profondi cambiamenti, a partire dal lancio della nuova Korando, un SUV elegante dai tratti moderni e raffinati. Il SUV, pensato per far breccia nel cuore degli italiani, si mette in mostra a Miss Italia con una serie di personalizzazioni che ne esaltano lo spirito dinamico, con un allestimento davvero completo in termini di sistemi di sicurezza e dotazioni tecnologiche. A sfilare insieme a SSangYong Korando, lo Urban Crossover Tivoli, sintesi perfetta tra comfort e praticità. Tivoli rappresenta lo slancio verso la competizione, con forme scolpite e nette. Grazie agli spazi generosi, le due auto sfileranno con le incantevoli bellezze a bordo verso il palazzo del turismo di Jesolo, dove verrà incoronata la vincitrice.

ORGOGLIO FEMMINILE Dice il Direttore Generale di SSangYong Motors Italia Mario Verna: “Siamo orgogliosi di far parte ancora una volta di questa prestigiosa iniziativa […] come il concorso celebra i suoi 80 anni rinnovandosi e puntando sulla valorizzazione della femminilità. Allo stesso modo anche noi abbiamo deciso di partecipare da protagonisti con due modelli di punta […] modelli ideali per le donne che vogliono affermare la loro personalità attraverso la propria auto”. Il Concorso andrà in onda dalle 21.25 su Ra1 venerdì 6 settembre 2019, alla conduzione Alessandro Greco.