ORDINABILE DA LUGLIO La coreana Ssangyong ha aperto a luglio le prevendite della nuova Korando 2019, che arriverà negli autosaloni dopo le vacanze estive, a settembre. il Suv medio – è lungo 4,41 m – sarà disponibile inizialmente con il quattro cilindri e-Xdi 1.6 da 136 CV di potenza, abbinato solo a un cambio automatico con convertitore di coppia e 6 rapporti. Buona l’abitabilità complessiva e la capacità del bagagliaio, che arriva a 551 litri con lo schienale del divano sollevato e 1.248 litri quando viene ripiegato per appoggiare oggetti più ingombranti.

LIMITED EDITION Le consegne inizieranno con una serie speciale creata per i primi cento clienti che hanno effettuato l’ordine in Italia e sarà riccamente accessoriata, quasi una full optional. Nell’allestimento di serie troviamo cruscotto digitale, infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, navigatore satellitare, cerchi in lega leggera da 18” e sette colorazioni per la carrozzeria. La Ssangyong Korando 2019 è una Sport Utility che si distingue anche per i sistemi di sicurezza alla guida più moderni, tra i quali compaiono gli abbaglianti automatici, la frenata automatica di emergenza, il cruise control adattivo, il mantenimento di corsia e il monitoraggio della stanchezza del guidatore.

ESORDIO A GINEVRA 2019 Svelato al Salone dell’Auto di Ginevra a marzo 2019, il Ssangyong Korando è un Suv dallo stile completamente rinnovato rispetto al modello che va in pensione. Oggi troviamo linee più scolpite e personali, ma con un corretto equilibrio di proporzioni.

RIVALI AGGUERRITE Viste le dimensioni, si colloca di diritto in un segmento particolarmente combattuto e ricco di proposte: dovrà ricavarsi uno spazio fra rivali assai competitive come la Nissan Qasqhai, la Skoda Karok e la nuova Mazda CX-30.

PREZZO COMPETITIVO La Ssangyong Korando 2019, però, mette sul piatto il jolly di un listino concorrenziale. Per esempio, l’edizione di lancio a tiratura limitata costa 29.000 euro. Subito dopo la versione con motore diesel arriverà il benzina turbo di 1.5 litri e nel 2020 anche con motorizzazione elettrificata.