SsangYong Torres: in video il nuovo SUV coreano che ricorda...

Parlare di ''copia spudorata'' della nuova Jeep Grand Cherokee, come ha titolato certa stampa estera, lo diciamo subito: è una forzatura. Certo è che il nuovo SUV coreano SsangYong Torres, che potete vedere in anteprima nel video qui sotto, coglie qualche ispirazione da alcuni modelli famosi della concorrenza, ottenendo però un mix originale e ad alto tasso di personalità. Guardate il filmato che poi ne riparliamo...

CHIAMALE SE VUOI CITAZIONI Principale motivo del contendere è la griglia anteriore, che effettivamente richiama le sette aperture per cui Jeep ha già fatto causa, in passato, ad altri costruttori come Mahindra: rea di aver copiato l'iconica Jeep Willys con la sua Mahindra Roxor. Torres di aperture ne ha però solo sei e per altri versi il design del fascione richiama altri marchi. Sembra esserci un pizzico di Land Rover nel frontale (Defender?) e perché no un richiamo alla Range Rover Velar nella coda. Anche se il rigonfiamento sul montante posteriore destro non ce l'ha nessun'altra.

SsangYong Torres, la griglia a sei aperture: non sette come su Jeep

A COLPO D'OCCHIO SsangYong Torres si posizionerà nella fascia alta della gamma del costruttore coreano: tra Korando e Rexton, con elevate capacità nella guida in fuoristrada. Il look è audace e tecnologico, per via di un frontale spigoloso e geometrico, sottolineato dalla forma delle luci. Gli interni, che le immagini mostrano nel livello di allestimento più lussuoso T7, hanno decisamente un bell'aspetto, con tre schermi per strumentazione digitale, infotainment e comandi del clima, le cui regolazioni sono touch.

SsangYong Torres, gli interni

FUTURO INCERTO Nessun dettaglio, per ora, sui motori, anche se il quattro cilindri turbo da 1,5 litri della Korando, che produce 168 cavalli e 206 Nm di coppia, potrebbe essere un candidato: accoppiato a una trazione anteriore o integrale attraverso un cambio automatico a sei velocità. Valida anche l'ipotesi di una versione 100% elettrica, vista la somiglianza di Torres con i bozzetti della SsangYong J100 EV. Il dubbio è se, ed eventualmente quando, potrà arrivare sul mercato italiano. Come saprete, SsangYong sta attraversando un processo di risanamento dopo esere entrata in amministrazione controllata nel 2020 e i piani per la riconquista del mercato internazionale non sono ancora stati resi noti nel dettaglio. Maggiori informazioni non dovrebbero farsi attendere a lungo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/06/2022