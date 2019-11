JEEP VS. MAHINDRA ATTO SECONDO Come alcuni ricorderanno, tra il brand del gruppo FCA e la marca indiana è in corso una disputa legale: la Mahindra Roxor, venduta negli USA, sarebbe troppo simile all'iconica Jeep CJ Willys. Nell'estate 2018, Fiat/Chrysler aveva formalizzato una denuncia alla International Trade Commission per bloccare le vendite dell'auto (qui l'articolo) e ora arriva un primo parere dal Giudice di Diritto Amministrativo Cameron Elliot.

TROPPI PUNTI IN COMUNE Secondo quanto concluso da Elliot, Mahindra Roxor viola il design delle auto Jeep, replicandone i tratti distintivi. In particolare, sostengono gli avvocati di FCA, i fermi a vista del cofano anteriore; il taglio delle portiere; la forma squadrata con fianchi verticali e il posteriore che ha la medesima altezza del frontale.

QUASI GEMELLE Altri dettagli oggetto di contestazione sono la forma rastremata del cofano motore, i parafanghi anteriori trapezoidali a sbalzo rispetto alla calandra e la forma della griglia frontale. Le foto sono molto eloquenti in merito.

JEEP O NON JEEP? Mahindra Nord America, nelle parole del Presidente e CEO Rick Haas, non nega la somiglianza: “Tutti percepiscono il nostro veicolo come una CJ”, sarebbe arrivato a dichiarare Haas, ammettendo però che la CJ è una Jeep. Sembra di intendere che il punto di vista della difesa sia il seguente: noi facciamo una cosa che assomiglia a una Jeep, ma la vera Jeep è un'altra cosa.

FINE DELLA VICENDA IN VISTA? Per il momento il giudice Elliot ha raccomandato la United States International Trade Commission di dare ragione a FCA, vietando la vandita delle Mahindra Roxor e delle relative componenti negli Stati Uniti, ma perché ciò trovi applicazione in una sentenza dovrà venire confermato dalla Commissione. Ciò potrebbe accadere a marzo 2020.

COME UNA SERIE DI NETFLIX Ma la battaglia legale prosegue su un altro fronte: FCA ha infatti intentato una causa separata presso la Corte Distrettuale del Michigan Orientale affinché sia emessa un'ingiunzione affinché Mahindra restituisca i ricavi delle vendite delle Roxor. Il processo partirà a maggio 2020. Se fossimo su Netflix, sarebbe l'annuncio che la seconda stagione è in arrivo.