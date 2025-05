Nuova KGM Actyon, ricomincia l'avventura. Il prezzo, un primo test drive

Da SsangYong a KG Mobility, tramite l'importazione di ATFlow: il prezzo e i pro e contro di un SUV coreano cui non manca personalità

Spiegare KGM Actyon è allo stesso tempo una cosa difficile e una cosa facile.

Il difficile è spiegare il suo ramificato albero genealogico, vista l'eredità SsangYong, ma con alcuni passaggi intermedi. Molto più facile è spiegare cosa sia e come funzioni, disinteressandosi delle vicende che lo hanno guidato sino a noi.

Già, in fondo, ciò che conta veramente è che ora il pubblico, dal mucchio dei SUV medio grandi, può pescare un altro SUV (un altro, ancora). Con motore a benzina (prima lo scriviamo, meglio è).

Pronti, via: per KGM Actyon, premiere italiana e ingresso sul mercato avvengono in contemporanea. Quindi, in ordine:



KGM Actyon, sfida ai SUV segmento D

KGM, abbreviazione di KG Mobility, è il brand coreano specializzato in SUV e 4x4 erede spirituale di SsangYong, Costruttore che a partire dalla crisi finanziaria globale del 2008 ha attraversato varie peripezie, sfociate nella bancarotta del 2020.

Nel 2022, le attività SsangYong vengono rilevate da KG Group: ha inizio un nuovo corso di belle speranze.

Dal 2024, importatore e distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KGM è ATFlow, società del Gruppo Autotorino.

Nato con il proposito di celebrare i 70 anni di storia del marchio, fondato nel 1954 come Ha Dong-Hwan Automobile Manufacturing Company, divenuto Dong-A Motors nel 1977 e SsangYong Motor Company nel 1988, KGM Actyon si aggrega a una gamma che già include Tivoli, Torres, Korando, Rexton, Rexton Sports XL.

Nuova KGM Torres (EV)

Ecco, questo era il contesto.

KGM Actyon di nuova generazione (prima generazione: 2006-2018) è un SUV che per dimensioni (4 metri e 74) appartiene al segmento D e il cui nome - spiegano - nasce dalla combinazione di Act Young e Act On: un invito, secondo la Casa, a ''vivere appieno la vita secondo la filosofia della Creatività Pratica propria del marchio KGM, corrente secondo la quale ''l'innovazione incontra la concreta usabilità, in un design elegante e ricercato''.

Actyon vista da fuori

KGM definisce Actyon come un SUV coupé, in realtà la sagoma rispecchia più quella di un SUV tradizionale, fatto salvo per il lunotto posteriore inclinato.

KGM Actyon è lungo 474 cm

Le misure sono quelle di un veicolo per lunghi viaggi.

Lunghezza 4.740 mm Larghezza 1.910 mm Altezza 1.680 mm Passo 2.680 mm

Massiccio il frontale: sottili luci diurne collegate da originale barra luminosa ispirata al vessillo sudcoreano, grande presa d'aria reticolare, cofano motore dalle linee spigolose, incornciato da due brevi barre in rilievo (vedi gallery in fondo alla pagina) dalla funzione non del tutto chiara (ma che donano carattere).

KGM Actyon, il caratteristico frontale

Pulita e geometrica la fiancata, dagli sbalzi lunghi, i passaruota angolari in tinta, grandi cerchi in lega da 20 pollici con taglio a diamante, parabrezza e lunotto ''coricati'', ma linea del tetto parallela al suolo. Ecco perché non è un SUV coupé.

Il retrotreno enfatizza infne un senso di solidità con linee perpendicolari e luci orizzontali che accentuano la larghezza. Come per il frontale, i gruppi ottici richiamano la bandiera coreana, unendo stile contemporaneo ed heritage.

Somiglianze con qualcosa di già visto, tipo Range Rover? Può darsi, ma Actyon ha personalità da vendere.

KGM Actyon vista di tre quarti posteriore. Ricorda qualcuno?

Colori

KGM Actyon è disponibile nelle versioni monocolore e bitono nelle tinte Grand White, Latte Greige, Royal Copper (come l'esemplare delle foto), Iron Metal e Forest Green. Esclusivamente mono-tono le colorazioni Dandy Blue, Space Black.

All'interno

L'abitacolo di Actyon, spiega KGM, si basa ''sul concetto di stabilità orizzontale, privilegiando una modernità essenziale con un tocco sportivo''.

Dichiarazioni della Casa a parte, l'abitacolo è pulito, ben rifinito, originale (finiture a effetto carbonio lucido, inserti in legno, selettore del cambio shift by wire in stile cristallo) e soprattutto spazioso, spazioso, spazioso.

KGM Actyon, il posto di guida

Grazie all'interasse di 2,68 metri, ampia è la libertà di movimento sia per guidatore e passeggero anteriore (spazio per le gambe pari a 1.050 mm), sia per chi siede dietro (939 mm). Ai passeggeri di seconda fila sono inoltre riservati due utili accessori comfort:

l'appendiabiti integrato nel poggiatesta dei sedili anteriori;

la tasca per il cellulare ricavata nello schienale dei sedili anteriori.



Per i passeggeri posteriori, spazio ma anche utili accessori

L'altezza interna è altrettanto generosa, con 1.024 mm sopra la testa nella parte anteriore e 1.001 mm in quella posteriore.

Actyon è tra le top di categoria anche per il volume del bagagliaio (con portellone elettrico e sensore per l’azionamento con il piede) con una capacità che può variare tra 668 e 1.568 litri.

Fulcro del design della plancia è un display panoramico che integra un quadro strumenti a LED a colori da 12,3 pollici e uno schermo infotainment (navigazione TomTom, connettività Apple CarPlay e Android Auto) di indentica misura: nulla di rivoluzionario, ma di bell'aspetto e funzionale.

Notare la forma del volante

Originale l'architettura della consolle centrale, che sembra fluttuare nell'abitacolo e che amplifica la sensazione di spazio.

Ma ancor più audace è il volante esagonale: una forma molto sportiva, che aiuta nella precisione, una circonferenza molto ampia, quindi poco sportiva. Un contrasto divertente.

Niente elettrificazione, almeno per ora. KGM Actyon è mosso da un 4 cilindri turbo benzina di 1,5 litri, dalla potenza massima di 163 CV e una coppia di 280 Nm. Trasmissione automatica Aisin a 6 rapporti con paddle al volante, trazione anteriore o integrale.

Quale che sia la modalità di guida (Normale, Sport e Inverno) in vigore, l'esperienza di bordo è complessivamente gradevole sotto ogni punto di vista.

KGM Actyon, motore 1,5 litri turbo da 163 CV

Le prestazioni non sono entusiasmanti, ma sono sufficienti per la maggior parte delle necessità quotidiane: si conosce la velocità massima (190 km/h), non si conosce l'accelerazione 0-100 km/h (circa 10 secondi?).

Consumo combinato dichiarato di 8,5 l/100 km: si può fare meglio, ma c'è anche di peggio.

Consumo combinato di 8,5 l/100 km

Il telaio è registrato su un assetto tenero (anteriore McPherson, retrotreno Multilink), tuttavia il servosterzo elettrico con modulazione della coppia sterzante in base alla velocità garantisce non solo maneggevolezza, ma anche una discreta precisione in curva.

E con un'altezza da terra di 206 cm, in associazione alla trazione integrale il fuoristrada non dovrebbe affatto risultare off limits.

KGM Actyon, altezza da terra da mezzo all terrain

L'insonorizzazione interna è buona grazie all'impiego di materiali fonoassorbenti e pannelli di schiuma strategicamente posizionati nell'abitacolo, oltre agli pneumatici Michelin con tecnologia di riduzione del rumore. Idem dicasi per le vibrazioni, mitigate tramite l'uso di adesivi strutturali.

L'unico inconveniente? L'insistenza degli avvisi sonori: se non disattivati (tramite pochi passaggi dal display centrale), avviso di superamento dei limiti di velocità, avviso di abbandono involontario di corsia e monitoraggio stanchezza del conducente rischiano di... innervosirti.

KGM Actyon è in vendita in Italia da maggio 2025 nel solo allestimento K-Line.

Prezzo di 41.750 euro chiavi in mano, 1.900 euro in più per la versione a trazione integrale AWD.

Garanzia 5 anni o 100.000 km, 5 anni di assistenza stradale.

KGM Actyon da 41.750 euro. Di listino

Offerta di lancio

Fino a fine giugno 2025, Actyon beneficia di uno sconto di 4.250 euro: prezzo promo di 37.500 euro, finanziamento con rate a partire da 249 euro al mese.

Actyon K-Line

L'allestimento di lancio gratifica l'esperienza di guida e il comfort di bordo con una serie di dotazioni davvero di alto livello. Tra gli accessori:

doppio schermo digitale da 12,3 pollici;

interni in pelle scamosciata Premium;

sensori di parcheggio anteriori e posteriori;

Cruise Control Adattivo;

portellone posteriore elettrico con funzione ''Kick''.

sedili riscaldati e ventilati.



KGM Actyon, ricomincia l'avventura

Così, a caldo: che effetto ti fa questo SUV taglia M/L? Credi che il prezzo sia in linea con la concorrenza? Lascia un feedback, noi te ne saremmo grati.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 08/05/2025