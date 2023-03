Ecco il nuovo SUV elettrico SsangYong Torres EVX: foto e anticipazioni

Completato lo scorso novembre il risanamento economico, dopo l'acquisizione da parte di KG Group, la coreana SsangYong Motor prepara una forte offensiva di prodotto sotto il nuovo marchio KG Mobility. Una delle novità principali è il nuovo SUV elettrico Torres EVX, che debutterà il 30 marzo al Seoul Mobility Show 2023, insieme - si dice - a un gran numero di concept e veicoli di serie.

IL DESIGN Precedentemente noto come progetto U100, Torres EVX ha un design che ricorda quello del Torres a motori tradizionali, differenziandosi per il frontale, che si caratterizza per una striscia discontinua di LED dinamici e per un paraurti dedicato: con i fari montati in basso nelle prese d'aria laterali e una finitura cromata a imitare una piastra paramotore più piccola. Il profilo è identico a quello della Torres già in vendita, a eccezione dei nuovi cerchi in lega. Nulla sappiamo del posteriore, dove però dovrebbe trovarsi una barra LED a tutta larghezza e il già visto rigonfiamento sul portellone sopra la maniglia di apertura.

SsangYong Torres EVX, il frontale

GLI INTERNI Anche gli interni sono stati rivisti con finiture in legno per la nuova plancia e una strumentazione digitale a doppio schermo. Il volante è il medesimo della Torres, ma l'area sensibile al tocco per i controlli del clima, che si trovava alla base della plancia sotto alle bocchette di ventilazione, sulla Torres elettrica è sparita.

SsangYong Torres EVX, la plancia

LA MECCANICA SsangYong/KG Automotive non ha per ora rivelato le specifiche della Torres EVX, che però potrebbe condividere la base meccanica con il più piccolo Korando e-Motion. Quest'ultimo ha un unico motore elettrico da 190 CV, la trazione anteriore e una batteria da 61,5 kWh (55,3 kWh utilizzabili) per un'autonomia fino a 340 km. La sigla EVX nel nome del SUV elettrico Torres sta però a indicare Veicolo Elettrico (EV) estremo (eXtreme) e ciò potrebbe suggerire l'adozione di un'architettura bimotore a dare la trazione integrale. Ne sapremo di più dopo il salone di Seoul: stay tuned!

17/03/2023