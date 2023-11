KgMobility Tivoli 2024: il B-SUV si rinnova. Il prezzo? Una sorpresa

KgMobility (ex SsangYong) presenta la nuova Tivoli 2024: urban SUV con un'attenzione per stile e sicurezza

Il marchio coreano KGMobility, precedentemente noto come SsangYong e distribuito in esclusiva dal Gruppo Koelliker, ha di recente presentato l'ultima generazione del B-SUV Tivoli. Veicolo tra i più apprezzati nella gamma dell'ormai ex SsangYong (non è così difficile vederne qualcuno per strada), il nuovo urban SUV si rivolge a coloro che desiderano un'auto compatta dallo stile molto personale e riconoscibile. E non troppo costosa. Il suo design sofisticato e l'attenzione ai dettagli sono evidenti sia nel nuovo ed elegante frontale, adornato da luci a LED e dettagli di design contemporaneo, sia nel posteriore caratterizzato da un portellone scolpito e sportivo.

La nuova Tivoli ha un focus su tecnologia e sicurezza

CAMBIA TUTTO Anche l'interno della Nuova Tivoli segue questa filosofia, presentando un abitacolo completamente orientato al guidatore. Un elemento distintivo del Nuovo Tivoli di KGM è la proposta di un unico livello di equipaggiamento, praticamente full optional. Tra le sue caratteristiche salienti, il climatizzatore bizona, i sedili anteriori riscaldati, l’infotainment con piena compatibilità Android auto e Apple CarPlay, il volante in pelle riscaldato e regolabile, specchio interno fotocromatico e specchietti esterni ripiegabili elettricamente. Non manca un sistema di aiuti alla guida ADAS all'altezza delle concorrenti, che arriva al secondo livello di guida autonoma.

QUANTO COSTA Lunga 4,26 metri, la Tivoli marchiata KGMobility offre un bagagliaio flessibile, che varia da 423 a 1.115 litri. Sotto il cofano, trova spazio un motore GDI-turbo benzina da 1.5 litri, in grado di erogare 135 cavalli, abbinato a un cambio manuale a 6 marce. Disponibile nelle varianti pastello Grand White e nelle tonalità metalliche Iron Metal, Platinum Grey, Dandy Blue e Space Black, nuova Tivoli sarà in vendita presso i Koelliker Store al prezzo chiavi in mano di 22.900 euro.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 07/11/2023