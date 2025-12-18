KGM Actyon HEV: se con il motore a benzina vi va stretto, ecco il full-hybrid

Dopo la versione con motore convenzionale il SUV arriva in Italia con tecnologia ibrida autoricaricabile, dotazioni "premium" e prezzo interessante per il segmento di appartenenza

Dopo il lancio della versione a benzina (guarda il primo contatto con KGM Actyon), KGM introduce sul mercato italiano Actyon HEV, nuovo SUV full-hybrid, che vuole entrare nel segmento D forte di un look audace, contenuti tecnologici all’avanguardia, un motore efficiente e un rapporto dotazioni/prezzo molto favorevole.

KGM Actyon HEV: arriva sul mercato italiano il SUV asiatico con motore full-hybrid

KGM Actyon HEV: SUV full-hybrid in stile sportivo

Il modello mantiene la linea atletica già conosciuta con la variante a benzina e caratterizzata da proporzioni slanciate e un’impostazione sportiva, confermando l’identità stilistica della gamma Actyon.

KGM Actyon HEV: interni confortevoli per cinque persone accolte in un ambiente di lusso

Abitacolo premium

Con una lunghezza di 4,74 metri, larghezza di 1,91 metri, altezza di 1,68 metri e un passo di 2,68 metri, Actyon HEV garantisce un abitacolo generoso e accogliente per cinque persone, accolte in un ambiente lussuoso e dall’impronta hi-tech.

KGM Actyon HEV: la coda con i punti luce a LED dallo stile affilato e sportivo

Un motore efficiente

Il motore ibrido abbina un’unità benzina 1.5 GDI turbo da 150 CV a un doppio motore elettrico da 177 CV. In modalità parallela, la potenza complessiva raggiunge i 204 CV. Il sistema sfrutta una batteria da 1,83 kWh, tra le più capienti della categoria, che consente di percorrere fino al 94% dei tragitti in modalità elettrica, a seconda delle condizioni di utilizzo.

La gestione delle diverse fasi di marcia è affidata al cambio e-DHT, progettato specificamente per applicazioni ibride. Per ottimizzare il recupero di energia ci sono fino a quattro livelli di frenata rigenerativa.

KGM Actyon HEV: il motore full-hybrid da 204 CV promette un consumo medio di 6,1l/100 km

Consumi quasi da citycar

Dal punto di vista dell’efficienza, il SUV ibrido dichiara consumi combinati di 6,1 l/100 km ed emissioni di CO₂ pari a 138 g/km nel ciclo WLTP. Valori che permettono all’Actyon HEV di collocarsi tra i modelli più efficienti del segmento, senza rinunciare a spazio e comfort.

Tra gli elementi principali della dotazione troviamo:

vano bagagli da 668/1.568 litri

doppio display da 12,3” per strumentazione e infotainment

compatibilità Apple CarPlay e Android Auto

Bluetooth, prese USB-C, caricatore wireless per smartphone

sedili anteriori riscaldabili e ventilati con regolazioni elettriche

Sedili posteriori riscaldabili e frazionabili 60:40

Portellone posteriore elettrico

sistema di telecamere a 360°

La sicurezza è affidata a un pacchetto ADAS completo che comprende, tra gli altri, frenata automatica d’emergenza, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell’angolo cieco e cruise control adattivo per arrivare al livello 2 della guida semiautonoma.

KGM Actyon HEV: ottimo rapporto dotazioni/qualità/prezzo con un listino da 43.050 euro

Prezzo di listino competitivo

Il KGM Actyon HEV è disponibile esclusivamente nell’allestimento K-LINE – Full Hybrid, con un prezzo di 43.050 euro (guarda la homepage di KGM Italia). La garanzia copre 5 anni o 100.000 km, estendendosi a 8 anni o 160.000 km per i componenti ad alta tensione. Voi cosa ne pensate di questo SUV/coupé orientale? Diteci la vostra.

18/12/2025