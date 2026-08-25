Va all'asta la Honda NSX di Ayrton Senna: si attendono offerte a sei zeri

La Honda NSX è legata a doppio filo alla figura di Ayrton Senna. Ora, l'esemplare rosso con tetto nero che la casa giapponese gli consegnò nel 1991 per i suoi spostamenti in Europa sta per essere messa all'asta da Sotheby's il prossimo 31 ottobre. Non ti trovi davanti a una semplice vettura promozionale, ma all'auto personale di uno dei piloti più grandi di sempre, pronta a cambiare proprietario per cifre decisamente importanti.

Honda NSX telaio T000233 ex Ayrton Senna

Il ruolo decisivo di Ayrton nello sviluppo della vettura

La partnership tra Senna e il colosso nipponico ha radici nel 1987 ai tempi della Lotus, per poi raggiungere il culmine nel 1988 con il passaggio alla McLaren-Honda e la conquista del primo titolo iridato in Formula 1. In quel medesimo periodo, gli ingegneri giapponesi stavano mettendo a punto una supercar a motore centrale nata con l'obiettivo dichiarato di sfidare colossi del calibro di Ferrari e Porsche.

Ayrton non si limitò a fare da testimonial per le operazioni di marketing. Durante lo sviluppo salì a bordo dei prototipi sul circuito di Suzuka – indelebile nella memoria degli appassionati il celebre filmato in cui guida al limite indossando un paio di mocassini – mettendo a nudo i punti deboli della struttura.

Le sue critiche sulla flessione della scocca spinsero la casa a incrementare la rigidità torsionale del 50% e a rivedere la taratura delle sospensioni, affinando in modo determinante la dinamica di guida del modello di serie.

Honda NSX telaio T000233 con Ayrton Senna

Dalle curve di Estoril al cortile di casa: la storia del telaio T000233

L'esemplare pronto per la vendita è identificato dal numero di telaio T000233 e fu immatricolato in Portogallo il 22 marzo 1991 con targa ''SX-25-59''. La vettura era conservata a Lisbona e consegnata a Senna ogni volta che arrivava nel Paese, dove aveva residenza a Quinta do Lago.

Il pilota la utilizzava regolarmente per i suoi spostamenti quotidiani, compreso il tragitto per raggiungere il circuito di Estoril in occasione del Gran Premio del Portogallo.

Questa NSX compare anche nel documentario Ayrton Senna: Racing Is In My Blood, ma le immagini che ti saranno probabilmente più familiari sono quelle dell'iconico servizio fotografico in cui il brasiliano lava l'auto con la canna dell'acqua nel giardino di casa, in jeans e camicia. Uno spaccato di vita quotidiana diventato celebre tra gli appassionati di tutto il mondo.

Honda NSX telaio T000233 ex Ayrton Senna

Un pezzo di storia stimato fino a quasi un milione di euro

Dopo la tragica scomparsa del campione a Imola nel 1994, la vettura è rimasta inizialmente in Portogallo per poi passare di mano tra vari collezionisti tra Regno Unito e Giappone. Nel 2019 ha fatto persino ritorno sul tracciato emiliano, guidata da Giancarlo Minardi in occasione del venticinquesimo anniversario della morte di Senna.

Ora la casa d'aste RM Sotheby's si prepara a metterla all'incanto con una stima compresa tra le 500.000 e le 800.000 sterline (pari a circa 600.000 - 950.000 euro al cambio attuale). Una quotazione elevata ma ampiamente giustificata da una tracciabilità documentale impeccabile e da un pedigree indissolubilmente legato alla leggenda del pilota brasiliano.

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