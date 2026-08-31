Porsche taglia il peso delle sue auto partendo... dall'impianto audio

Se conosci un minimo la storia di Zuffenhausen, sai bene che la caccia al grammo è una specie di religione per i tecnici tedeschi (quasi come per Lotus). Dalle storiche Carrera RS svuotate di tutto fino ai moderni pacchetti Weissach, ogni componente tagliato è una piccola vittoria in termini di dinamica di guida. Questa volta però la guerra al peso ha aperto un fronte del tutto inaspettato: l'impianto stereo di bordo.

Burmester® 3D High-End Surround Sound System

La svolta al nitruro di gallio nei sistemi Burmester

In collaborazione con gli specialisti di Burmester, la casa tedesca ha deciso di rinnovare l'elettronica dei suoi sistemi audio introducendo semiconduttori al nitruro di gallio (indicato con la sigla GaN). Non parliamo di un materiale fantascientifico: lo si usa dagli anni Novanta per i LED blu e oggi si trova comunemente nei caricabatterie veloci di smartphone e computer, fino ad arrivare alle applicazioni aerospaziali sui satelliti.

Il vantaggio principale del nitruro di gallio rispetto al tradizionale silicio risiede nelle frequenze di commutazione più elevate e nelle ridottissime perdite di energia. Tradotto in termini pratici: il circuito lavora con un'efficienza superiore e disperde una quantità di calore decisamente inferiore.

Meno calore, dissipatori più leggeri e sostenibilità

Generare meno calore significa non dover ricorrere a ingombranti sistemi di raffreddamento. Ed è proprio qui che scatta il risparmio sulla bilancia: la riduzione della temperatura consente di rimpicciolire i componenti passivi e, soprattutto, di impiegare un dissipatore di calore in alluminio più leggero del 20% rispetto a quello attuale. Meno alluminio utilizzato significa anche minori emissioni di anidride carbonica in fase di produzione, considerando quanto sia energivora la lavorazione di questo metallo.

Burmester® 3D High-End Surround Sound System, dissipatore

Dallo stereo alle future sportive elettriche

Lo studio di questa tecnologia è iniziato nel 2023, seguito dal lancio di un programma di sviluppo insieme all'Istituto per i sistemi di semiconduttori di potenza dell'Università di Stoccarda. Il primo debutto commerciale è previsto per il 2027 all'interno di un amplificatore da 400 watt destinato all'impianto Burmester 3D.

Ma la musica è solo l'inizio. In Porsche stanno già valutando di estendere l'uso del nitruro di gallio all'intero schema propulsivo delle auto. Come ha dichiarato Lars Heuken, responsabile dei semiconduttori per il marchio tedesco, ''il semiconduttore può essere utilizzato per la conversione di potenza nei sistemi ad alta tensione''. Questo significa che la tecnologia GaN potrebbe presto trovare spazio negli inverter delle sportive elettriche a batteria, dove il peso resta il nemico numero uno da abbattere per garantire prestazioni all'altezza del nome che portano sul cofano.

Copertina: foto di Moritz Karst su Unsplash

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