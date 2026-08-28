Nuova Porsche Macan all'orizzonte: anticipazioni e foto spia

Le nuove foto spia confermano i test per la Porsche Macan a benzina e ibrida plug-in su piattaforma PPC. Motori e tempi d'uscita

Se guardi le ultime foto spia scattate durante i collaudi estivi in Spagna, il progetto della nuova Porsche Macan con motore termico compie un passo avanti concreto. Non serve più molta fantasia per andare oltre il travestimento da Audi, perché gli ultimi muletti hanno iniziato a mettere in mostra dettagli stilistici specifici che li distinguono dalla vettura donatrice.

Il muletto spagnolo perde la pelle Audi

I primi avvistamenti primaverili mostravano un prototipo basato sulla carrozzeria della nuova Audi Q5, caratterizzato soltanto da carreggiate allargate che potevano far pensare a un test per una futura RS Q5. Nelle immagini più recenti la struttura di base e i fari rimangono quelli della SUV dei Quattro Anelli, ma il frontale adotta una griglia diversa, priva della classica trama a rete Audi. Non siamo ancora al debutto della carrozzeria definitiva, ma è l'indizio che la componentistica originale Porsche sta prendendo gradualmente il posto dei componenti provvisori.

Muletto nuova Porsche Macan su base Audi Q5

Piattaforma PPC e motori: arriva l'ibrido plug-in

Sotto la carrozzeria, la parentela tecnica con il Gruppo Volkswagen resta confermata. La nuova Macan a combustione nascerà sulla piattaforma PPC (Premium Platform Combustion), la stessa architettura su cui si basa la nuova Q5. La gamma motori comprenderà unità a quattro cilindri da 2,0 litri e V6 da 3,0 litri, oltre al primo schema ibrido plug-in nella storia del modello, accreditato di un'autonomia elettrica di almeno 100 km.

Trattandosi di una Porsche, il posizionamento prestazionale sarà superiore a quello della cugina di Ingolstadt. Se l'Audi SQ5 sviluppa 367 CV, le versioni più sportive della Macan punteranno a valori nettamente più alti, tenendo a mente che il modello uscente in versione GTS raggiunge i 440 CV grazie al suo V6 biturbo.

Ipotesi variante Coupé e il ritardo sul mercato

Durante i test in Spagna sono stati avvistati anche muletti sviluppati sulla base della Audi Q5 Sportback, elemento che apre alla concreta possibilità di vedere a listino una Macan Coupé dal profilo più slanciato, una carrozzeria del tutto in linea con le attuali tendenze del mercato SUV premium.

I piani iniziali di Zuffenhausen prevedevano il passaggio definitivo all'elettrico puro, ma la frenata della domanda globale di EV — avvertita in modo particolare negli Stati Uniti — ha imposto un cambio di rotta repentino.

Con la precedente Macan a benzina già fuori dal listino europeo per via delle norme sulla cybersecurity e con le scorte americane ormai agli sgoccioli, clienti e concessionari dovranno affrontare una lunga attesa prima del debutto del nuovo modello termico, previsto indicativamente attorno al 2028. L'arrivo dei primi veri prototipi Porsche, pronti a rimpiazzare i muletti su base Audi, rappresenterà la prossima tappa obbligata di questo sviluppo.

Fonte: Carscoops

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