Porsche Macan benzina, stop alla produzione in estate. Il paradosso, Porsche fa scorte per il mercato

In Unione Europea, la Porsche Macan endotermica non è disponibile da un po' di tempo in quanto il SUV non rispettava le norme di sicurezza informatica dell’Unione Europea entrate in vigore nel luglio del 2024. Adeguarlo sarebbe costato troppo e quindi chi vuole una Macan deve puntare solamente sul modello elettrico. Tuttavia, al di fuori del mercato dell'UE, il SUV era disponibile anche in versione a benzina. C'è però una novità perché il direttore finanziario di Porsche, Jochen Breckner, ha fatto sapere che la produzione del modello endotermico terminerà in estate.

Porsche si sta quindi preparando a interrompere la produzione della Macan a benzina, nonostante sia un modello ancora molto richiesto nei mercati dov'è ancora disponibile.

Continueremo a produrre la Macan con motore a combustione interna fino a metà del 2026 e ne faremo scorta il più possibile, in base alla disponibilità dei componenti dei fornitori.

Porsche fa scorte di Macan a benzina

Il problema è che i piani iniziali prevedevano che la Macan a benzina fosse sostituita completamente dal modello elettrico. Tuttavia, il consiglio di amministrazione di Porsche è stato costretto successivamente a rivedere la propria strategia alla luce della lenta adozione dei veicoli elettrici da parte del mercato, inferiore alle aspettative. Di conseguenza, è ora in fase di sviluppo una nuova Macan con motorizzazioni a benzina e ibride. Purtroppo, però, non arriverà molto presto e infatti si parla di un debutto nel 2028.

Porsche Macan S 2022, un momento del test drive

Per cercare di colmare il vuoto il attesa dell'arrivo del nuovo modello, in base alla disponibilità dei fornitori, Porsche cercherà di produrre il maggior numero di Macan a benzina prima dell'interruzione della produzione nello stabilimento di Lipsia. Secondo quanto raccontato, le scorte potrebbero consentire di permettere al costruttore tedesco di poter accontentare la domanda di Macan endotermiche fino al 2027, almeno in alcuni mercati. Ovviamente andando avanti, i clienti non potranno personalizzare il SUV e si dovranno accontentare di modelli già pre-configurati. Terminate le scorte, fino a che non arriverà il nuovo modello, si potrà acquistare solamente la Macan elettrica.

Con questa strategia, Porsche punta a voler accontentare soprattutto le richieste del mercato americano.

Negli Stati Uniti, la Macan con motore a combustione interna ha una domanda davvero elevata, quindi riforniremo quella regione con le auto che produciamo. E questo è ancora più importante considerando che gli incentivi fiscali per i veicoli elettrici sono stati interrotti dal governo statunitense (si trattava di 7.500 dollari per auto) il che rappresenta un problema non indifferente. Pertanto, c'è una certa pressione sulla Macan elettrica negli Stati Uniti e quindi cerchiamo di fornire il maggior numero possibile di Macan con motore a combustione interna in questo mercato.

La Macan con motore a combustione interna rimane uno dei modelli più popolari di Porsche. L'azienda ha venduto 10.130 Macan con motore a combustione interna nel primo trimestre del 2026, un dato in aumento rispetto alle 9.370 unità vendute nello stesso periodo dell'anno precedente. A titolo di riferimento, il modello Porsche più venduto nel primo trimestre del 2026 è stato il Cayenne, con 19.183 unità, seguito dalla 911, con 13.889 unità. La Macan elettrica ha venduto 8.079 unità, un numero inferiore rispetto alle 14.185 registrate nello stesso periodo dell'anno scorso. Si tratta comunque un calo atteso da Porsche dovuto in parte proprio all'eliminazione dei crediti federali negli Stati Uniti che hanno penalizzato le vendite delle auto elettriche.

Per la nuova Macan a benzina si dovrà attendere quindi il 2028. Intanto, la casa automobilistica corre ai ripari come meglio può accumulando scorte del modello precedente.

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