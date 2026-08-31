Hypercar

Porsche pensa all’erede della 918 Spyder. La base potrebbe essere Audi

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1 ora fa - L’erede della 918 Spyder potrebbe condividere il cuore della Nuvolari.

L’erede della 918 Spyder potrebbe nascere sull’architettura della Audi Nuvolari, imparentata con la Lamborghini Temerario.
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La Porsche che potrebbe raccogliere l’eredità della 918 Spyder continua a cambiare forma. Il progetto della nuova hypercar di Zuffenhausen era nato con l’idea di una vettura completamente elettrica, basata su batterie allo stato solido, per poi cambiare direzione verso un motore derivato dalla Formula 1. Ora sul tavolo ci sarebbe una nuova ipotesi, che potrebbe portare Porsche a sfruttare una base tecnica già sviluppata all’interno del gruppo Volkswagen. Porsche starebbe infatti valutando l’architettura dell’Audi Nuvolari per la sua prossima hypercar.

Una strategia di condivisione sempre più aggressiva

Questa ipotesi non è del tutto campata in aria. Se Porsche decidesse davvero di appoggiarsi alla Nuvolari, erediterebbe un’architettura già pronta e testata, ovvero quella che Audi condivide fin dall’origine con la Lamborghini Temerario, un powertrain ibrido plug-in ad altissime prestazioni capace di erogare complessivamente 1.001 CV.

Il CEO Porsche Michael Leiters aveva già lasciato intendere, nei mesi scorsi, che l’azienda stesse valutando modelli e versioni derivati posizionati al di sopra delle attuali sportive a due posti. A esplicita domanda, Porsche ha confermato che sta studiando «vari concept» nei segmenti GT e hypercar senza però sbilanciarsi su dettagli concreti.

Il gruppo Volkswagen ha già dimostrato di condividere la propria tecnologia sportiva tra i vari marchi. Oltre alla coppia Temerario-Nuvolari, la futura Porsche 718 Boxster/Cayman elettrica dovrebbe a sua volta gemellarsi con la produzione della Audi Concept C, la due posti sportiva, in arrivo il prossimo anno. Se la condivisione con la Nuvolari venisse confermata, Porsche eviterebbe di sviluppare da zero un’intera vettura, risparmiando anni di sviluppo e parecchio budget, appoggiandosi a una base meccanica già pronta e testata all’interno della galassia del gruppo.

Maggiori dettagli sul futuro di questa possibile condivisione (e in generale sulla prossima hypercar a marchio Porsche) sono attesi nelle prossime settimane, quando il marchio tedesco potrebbe finalmente sciogliere le riserve sulla direzione da dare alla sua prossima hypercar.

FONTE: Motor1Automotive News

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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.

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