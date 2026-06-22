Porsche Sonderwunsch firma la Taycan Turbo S ispirata ai club Soho House

Il programma Sonderwunsch ha già portato una 911 S/T che rievoca le livree racing degli anni Settanta e una Panamera concepita come un gioiello da sceicchi, ma questa volta Porsche guarda in direzione opposta. La Taycan Turbo S Sport Turismo Soho House One non nasce da una pista, nasce da un salotto, quello, per la precisione, del numero 40 di Greek Street a Soho, Londra, dove nel 1995 aprì il primo club Soho House.

La vettura è stata presentata in occasione dell'evento Icons of Porsche di quest’anno (edizione Sunstede Silverstone) ed è il risultato della partnership tra Porsche e Soho House. Per Soho Home, il marchio di arredamento del gruppo, è la prima volta in assoluto che il proprio linguaggio visivo entra in un'automobile.

Un verde con un indirizzo preciso

Porsche Taycan Turbo S Soho House One, la vista dall'alto

La carrozzeria porta una tinta esclusiva sviluppata ad hoc da Sonderwunsch. Si chiama Greekstreetgreen ed è ispirata al verde della facciata del primo club londinese. La finitura è satinata e ottenuta attraverso un processo artigianale che ha richiesto centinaia di ore di lavoro tra preparazione, mascherature, applicazione e controllo qualità. Una riga in SH ONE Brass applicata a mano percorre la carrozzeria, mentre il logo Soho House compare sul portellone posteriore. I cerchi da 21'' Mission E Design sono verniciati in Monteverde Green, tonalità che si collega con la tinta esterna ma senza replicarla. Lo stesso colore riprende il pacchetto aerodinamico SportDesign della carrozzeria.

Porsche Taycan Turbo S Soho House One, il design

La base meccanica è quella della Taycan Turbo S Sport Turismo nella sua configurazione attuale. Quindi 700 kW (952 CV) e 1.110 Nm di coppia.

Porsche Taycan Turbo S Soho House One, il retro

L'interno è la parte dove la collaborazione si esprime maggiormente. Il tessuto dei sedili riprende il Murphy Jacquard di Soho Home in una variante color cioccolato esclusiva, con un motivo geometrico derivato dalle finiture del club. La pelle è Truffle Brown, le finiture in burl wood a pori aperti completano un insieme che ricorda volutamente l'atmosfera informale e raffinata degli spazi comuni dei club. I dettagli portano la firma della commistione tra i due mondi: luci di cortesia a LED con il logo Soho House, battitacco in carbonio opaco con scritta illuminata ''Soho House One'', chiave con fondina nel tessuto esclusivo.

Porsche Taycan Turbo S Soho House One, l'abitacolo

Il tetto panoramico integra il Variable Light Control, tecnologia con cristalli liquidi che permette di passare istantaneamente dalla trasparenza totale all'opacità bianca. Il pannello porta impresso il motivo triangolare ricorrente nell'intera vettura, raccordando esterno e interno in un unico sistema visivo.

Porsche Taycan Turbo S Soho House One, gli interni

«L'obiettivo era portare l'atmosfera Soho dentro una Porsche in modo che sembrasse autentico per entrambi i mondi», ha dichiarato Claas Hoops, direttore di Sonderwunsch.

Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 22/06/2026