Audi Nuvolari, sviluppo in tempi record: 405 giorni dal primo bozzetto ai test su strada

405 giorni sono bastati per passare dal primo bozzetto al prototipo su strada. Stiamo parlando della nuova Audi Nuvolari, la supercar Plug-in da 1.001 CV il cui prototipo era stato svelato alcuni mesi fa in occasione del GP di Monaco.

Oggi, la Nuvolari sta affrontando gli ultimi test di sviluppo in vista delle prime consegne che inizieranno nel 2027.

Audi Nuvolari

Audi Nuvolari, dal foglio banco ai test su strada

Dai progetti iniziali a Ingolstadt ai test in condizioni invernali in Lapponia, passando per la finitura di scocca e carrozzeria a Neckarsulm, le prove in galleria del vento a Ingolstadt, la messa a punto delle sospensioni nel Sud della Spagna e i test ad alta velocità a Nardò, in Italia.

Audi Nuvolari

Il lavoro attorno alla supercar della casa dei 4 anelli è stato impegnativo ma ha permesso di svilupparla in tempi record.

405 giorni dopo il primo bozzetto, il prototipo è sceso su strada e sono iniziati i test. I piloti Audi Revolut F1 Team hanno quindi condotto gli stress test della vettura per l’affinamento finale. Gabriel Bortoleto, in particolare, ha guidato Audi Nuvolari sull’anello ad alta velocità del Centro Tecnico di Nardò.

Presso il test center di Neustadt an der Donau, anche il compagno di squadra Nico Hülkenberg ha portato Audi Nuvolari al limite. Il 4 giugno 2026 c'è stata poi la presentazione ufficiale.

Audi Nuvolari

V8 ibrido Plug-in

La base tecnica deriva da quella della Lamborghini Temerario. Il cuore pulsante di Audi Nuvolari è motore V8 biturbo di 4 litri di cilindrata da 800 CV e 730 Nm di coppia abbinato a tre motori elettrici, tutti da 150 CV. C'è poi una piccola batteria da 7,3 kWh che alimenta le unità elettriche. Potenza massima di sistema pari a 1.001 CV. Le prestazioni? Audi dichiara una velocità massima di 350 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2,6 secondi.

Audi Nuvolari sarà prodotta in 499 esemplari. Il prezzo ufficiale non è stato reso noto ma si parla di circa 500-600 mila euro.

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