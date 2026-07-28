Audi Nuvolari torna in pista: la supercar da 1.001 CV in azione al Nürburgring

Audi continua a portare avanti lo sviluppo della Nuvolari che inizierà a essere consegnata ai clienti nel 2027. La casa dei 4 anelli ha scelto il Nürburgring per mettere a punto la sua nuova supercar Plug-in. Già da un po' di tempo la Nuvolari è stata pizzicata durante i test sul circuito tedesco e adesso un video spia di wilkoblok permette di vederla brevemente in azione tra le curve dell'Inferno Verde. Si tratta anche di un'occasione per sentire come suona il suo motore da oltre 1.000 CV.

Il muletto appare ancora camuffato con pellicole ma non è un grosso problema dato che su questa supercar sappiamo già molto dato che era stata svelata in occasione del GP di Monaco, sebbene ancora in versione prototipo.

Una supercar in edizione limitata con 1.001 CV

Sicuramente Audi tornerà a parlare della Nuvolari in vista dell'inizio delle consegne. Già sappiamo comunque che la base meccanica di partenza è quella della Lamborghini Temerario. Per la sua nuova supercar, Audi ha sviluppato un'aerodinamica raffinata, dotata di elementi attivi. Al posteriore, per esempio, troviamo l'alettone posteriore attivo che può cambiare posizione per offrire diverse valori di deportanza. Secondo quanto raccontato da Audi, nella posizione che offre il massimo carico, la Nuvolari può disporre di 400 kg di carico aerodinamico.

Il cuore pulsante deriva strettamente da quello della Lamborghini Temerario e quindi troviamo un motore V8 biturbo di 4 litri di cilindrata da 800 CV e 730 Nm di coppia abbinato a tre motori elettrici, tutti da 150 CV. C'è poi una piccola batteria da 7,3 kWh che alimenta le unità elettriche. Potenza massima di sistema pari a 1.001 CV. Le prestazioni? Audi dichiara una velocità massima di 350 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2,6 secondi.

Per gestire così tanta esuberanza ci pensa la trazione integrale possibile grazie alla presenza di due motori elettrici sull'asse anteriore e l'impianto frenante del tipo carboceramico.

Audi Nuvolari sarà prodotta in 499 esemplari. Il prezzo ufficiale non è stato reso noto ma si parla di circa 500-600 mila euro.

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