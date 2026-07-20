Avvistata Audi A2 quasi priva di camuffature: il video

Se ricordi la prima Audi A2 della fine degli anni Novanta, ti ricorderai di una vettura decisamente fuori dagli schemi: struttura in alluminio, forme a metà tra un'utilitaria e una piccola monovolume e una spiccata attenzione all'efficienza. Ebbene, il modello compatto di Ingolstadt sta per fare il suo ritorno ufficiale sul mercato, ma con una veste completamente elettrica.

In attesa della presentazione mondiale programmata per l'autunno 2026, due prototipi della nuova Audi A2 e-tron sono stati immortalati sulle strade di Copenhagen, in Danimarca, quasi del tutto privi dei classici camuffamenti da collaudo.

Un look che richiama il passato e dettagli E-Tron

Il video diffuso dai colleghi di Pro-Street.dk mostra le due vetture durante una sosta nei pressi di un hotel della capitale danese. La tradizionale pellicola mimetica in bianco e nero ha lasciato il posto a una grafica E-Tron con dettagli in verde neon, che permette di apprezzare quasi integralmente il design della carrozzeria. Camuffatura che abbiamo provato a rimuovere nel rendering di copertina, realizzato con l'aiuto dell'A.I.

Il richiamo al modello originale è evidente nelle proporzioni generali (anche se la nuova A2, pare leggermente più allungata), nella forma del finestrino anteriore con un secondo vetro triangolare fisso e nei passaruota in rilievo. Al posteriore torna lo storico spoiler integrato nel lunotto, che divide la vetratura in due sezioni.

Sul frontale la A2 e-tron adotta la firma stilistica con fari sdoppiati: luci diurne a LED molto sottili nella parte superiore e proiettori principali posizionati più in basso dietro un elemento oscurato. Completano il quadro le maniglie delle porte integrate nella fiancata e i cerchi in lega da 19 pollici con coperture aerodinamiche, gommati con pneumatici Bridgestone Turanza 235/45 R19.

Abitacolo a doppio schermo e piattaforma MEB

Nonostante i teli di protezione stesi dai collaudatori per nascondere la plancia, all'interno si intuisce la presenza di una configurazione a doppio schermo digitale. Sebbene la casa tedesca abbia promesso una semplificazione delle plance in favore di uno stile più essenziale, questo nuovo corso di interior design si vedrà solo a partire dal 2028 con la futura A4 e-tron.

Sotto la pelle, la nuova A2 e-tron condividerà l'architettura tecnica della Volkswagen ID.3 Neo, basata sulla piattaforma MEB a trazione posteriore. I dettagli tecnici non sono ancora stati resi noti, ma è lecito ipotizzare accumulatori con capacità da 50 kWh, 58 kWh e 79 kWh, in grado di garantire fino a circa 630 km di autonomia e potenze comprese indicativamente tra 168 CV e 228 CV.

Posizionamento di mercato e stima dei prezzi

La A2 e-tron rappresenterà la nuova porta d'ingresso alla gamma elettrica del marchio dei quattro anelli. Per quanto riguarda il posizionamento commerciale, la vettura si collocherà a un livello di prezzo superiore rispetto alla cugina ID.3 Neo (che sul mercato tedesco parte da circa 34.000 euro).

Tuttavia, la nuova compatta a emissioni zero andrà a posizionarsi abbondantemente al di sotto dei 47.500 euro necessari oggi per acquistare una Audi Q4 e-tron, diventando la proposta più accessibile della famiglia a batterie di Ingolstadt. Scopri altre foto spia e anticipazioni nel nostro ultimo articolo.

Fonte:Pro-Street.dk

Foto: elaborazione ottenuta con A.I.

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