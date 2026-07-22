Nuova Audi A2 e-tron: fino a 649 km di autonomia e 326 CV

Il debutto della nuova Audi A2 e-tron si fa sempre più vicino. La casa automobilistica toglierà i veli alla sua nuova elettrica in autunno. Si tratta di un modello molto importante dato che rappresenterà l'offerta entry level della gamma elettrica della casa dei 4 anelli. Negli ultimi giorni sono emerse nuove foto e video spia che mostrano la nuova A2 e-tron praticamente quasi senza veli, segno che lo sviluppo è praticamente concluso.

Adesso ci sono ulteriori novità in quanto Audi ha condiviso le prime informazioni sulle specifiche tecniche di questo modello. Sulla pagina del sito tedesco di Audi dedicata alla nuova A2 e-tron, vengono infatti elencate le specifiche delle versioni in cui sarà proposta,

Nuova Audi A2 e-tron: fino a 649 km di autonomia

Dal punto di vista tecnico, si prevede che l'Audi A2 e-tron sarà strettamente imparentata con le nuove Volkswagen ID.3 Neo e Cupra Born. Questo significa che dovrebbe poggiare sulla versione aggiornata della piattaforma MEB e cioè la nuova MEB+.

In ogni caso, grazie a quanto anticipato da Audi, la nuova A2 e-tron sarà disponibile con quattro livelli di potenza da 125, 140, 170 e 240 kW e quindi, rispettivamente, 170, 190, 231 e 326 CV. Non sono stati forniti dettagli su batterie e ricarica ma la casa dei 4 anelli ha comunque fatto sapere che il modello più efficiente sarà in grado di offrire un'autonomia fino a 649 km secondo il ciclo WLTP. Insomma, per il momento si tratta di informazioni decisamente interessanti.

Audi A2 e-tron

Vista la possibile parentela con la ID. 3 Neo, possiamo immaginare la presenza di batterie con capacità di 50, 58 e 79 kWh (capacità nette). Se fosse così, con gli accumulatori da 50 e 58 kWh si potrebbe ricaricare fino a 105 kW, mentre con quello di maggiore capacità fino a 183 kW. Ovviamente ne sapremo di più quando la nuova A2 e-tron sarà ufficialmente svelata in autunno. A titolo di confronto preliminare, la ID.3 Neo con maggiore autonomia non va oltre i 630 km. Il nuovo modello Audi dovrebbe quindi risultare più efficiente.

Sul sito Audi si può anche leggere che tutte le diverse versioni saranno disponibili fin da subito. Tra pochi mesi capiremo se davvero sarà così. Sul sito tedesco sono anche elencate le varie dotazioni per ogni versioni ma ovviamente potrebbero variare a seconda del mercato in cui la nuova A2 e-tron sarà commercializzata.

Audi A2 e-tron

Insomma, sta arrivando un modello davvero molto interessante. Non rimane che avere ancora un po' di pazienza per scoprire tutte le sue caratteristiche.

VEDI ANCHE

Tags