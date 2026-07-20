Audi RS3 630: ABT celebra 130 anni e porta il cinque cilindri a una potenza esagerata

La cavalleria della hot-hatch tedesca è scritta in quei tre numeri e la coppia arriva a 700 Nm grazie a tutti gli aggiornamenti tecnici, per un modello disponibile in soli 30 esemplari

L’Audi più estrema firmata ABT Sportsline (guarda la homepage di ABT) prende il nome di RS3 630 e trasforma la già prestazionale RS3 Sportback in una vera supercar.

ABT RS3 630: il tuner tedesco elabora l'Audi RS3 Sportback e la porta a 630 CV

Una compatta portata all'estremo

La celebre hot-hatch di Ingolstadt riceve un importante aggiornamento tecnico che interessa soprattutto il motore, senza però alterarne la filosofia originale.

ABT RS3 630: l'elaborazione assicura 230 CV e 200 Nm aggiuntivi al motore standard

Motore potenziato e prestazioni

Il protagonista resta il cinque cilindri turbo, profondamente rivisto grazie a un nuovo turbocompressore, intercooler, sistema di iniezione indiretta acqua-etanolo IWI e ulteriori modifiche meccaniche. Il risultato sono una potenza di 630 CV e una coppia massima di 700 Nm, richiamabili attraverso l'app per smartphone MyABT. Valori nettamente superiori rispetto ai 400 CV e 500 Nm della versione di serie.

Secondo ABT, la velocità massima raggiunge i 300 km/h, mentre il dato ufficiale sullo 0-100 km/h non è stato comunicato. Ma se pensate che la precedente RS3-R con 510 CV e 600 Nm scatta da 0 a 100 orari in 3,3 secondi, i conti sono presto fatti…

ABT RS3 630: anche in abitacolo dettagli su misura con ricami dorati

Look esclusivo e dettagli dedicati

Oltre all'incremento delle prestazioni, la vettura si distingue per un'estetica specifica che comprende cerchi da 20 pollici in finitura oro satinato, componenti in fibra di carbonio, scarico con terminali nero opaco e sospensioni aggiornate. L'abitacolo propone sedili in pelle con logo ABT, nuovi tappetini e un inedito pulsante di avviamento, elementi che contribuiscono a differenziarla dal modello standard.

ABT RS3 630: prestazioni gestibili anche tramite l'app per smartphone

Edizione limitata

Questa versione celebra il 130° anniversario del preparatore tedesco ed è il secondo dei primi tre modelli già sviluppati dal preparatore tedesco, con una produzione limitata a soli trenta esemplari. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sul prezzo, ma l'esclusività del progetto e le profonde modifiche tecniche la rendono una delle interpretazioni più estreme della RS3 Sportback mai realizzate da un preparatore.

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