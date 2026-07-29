Audi Q9, extra large in tutto: 5,31 metri e prezzi da 116.900 euro

Davvero extra large, questa è la nuova Audi Q9, il maxi SUV che ha fatto ufficialmente il suo debutto. Dopo anticipazioni e foto spia possiamo finalmente conoscere tutti i segreti di questo modello che arriverà nelle concessionarie italiane nel corso del quarto trimestre del 2026.

La nuova ammiraglia tedesca

Audi Q9

Con una lunghezza di 5,31 metri e la possibilità di ospitare a bordo 6 o 7 passeggeri a seconda della configurazione dell'abitacolo, la nuova Q9 va a posizionarsi sopra la Q7 diventando così l'ammiraglia della casa dei 4 anelli. Il mercato di riferimento non è certo quello europeo. Q9 nelle intenzioni strizza l'occhio al mercato americano e a quello della Cina.

L'Audi più grande di sempre

Audi Q9

Dimensioni extra large per garantire spazio e comfort all'interno dell'abitacolo. 5,31 m di lunghezza come già anticipato prima, per un passo di 3,14 metri, 14 cm in più di Q7.

Dal punto di vista del design, il frontale è caratterizzato dall'ampio single frame dallo sviluppo prettamente marcato. Di grande impatto l’illuminazione a LED sia del single frame sia degli anelli al retrotreno, così come i gruppi ottici posteriori OLED 3.0 curvi. Davanti troviamo invece fari con tecnologia Matrix LED.

Nuova Audi Q9 si può avere con cerchi in lega da 20 a 23 pollici. Gli pneumatici abbinati alle ruote da 22 e 23 pollici sono dotati di serie d’inserti in schiuma acustica per ridurre il rumore di rotolamento.

Una lounge a 4 ruote

Audi Q9, interni

Di serie, la nuova Audi Q9 è proposta con l'abitacolo nella configurazione a 7 posti. A richiesta si può avere quella a 6 posti, con la seconda fila caratterizzata da due sedili singoli ventilati e regolabili elettricamente. Nella versione a sette posti, la seconda fila è in grado di ospitare tre seggiolini per bambini affiancati.

Grazie al passo di 3,14 m, la terza fila di sedili garantisce ampio spazio anche per due adulti. Per agevolare l'accesso, il SUV è dotato di porte automatiche a gestione elettrica, attivabili anche da remoto mediante l’app myAudi. Portiere che sono caratterizzate da un ampio angolo di apertura di 90 gradi e da un sistema di rilevazione che ne impedisce l'apertura se vengono rilevati ostacoli.

Audi Q9, la plancia

Non manca nemmeno un ampio tetto panoramico in vetro da 1,5 metri quadrati che enfatizza ulteriormente la sensazione di spazio a bordo del SUV.

Per la prima volta, Audi integra il sistema d'illuminazione ambientale con l’impianto audio Bang & Olufsen, caratterizzato dalla gestione 4D del suono. La luce viene così sincronizzata con il ritmo della musica.

Trattandosi di un modello premium, Audi offre la possibilità di scegliere tra molteplici finiture e rivestimenti tra cui lana di alpaca o la pelle Nappa.

Chiaramente non manca la tecnologia grazie alla presenza dell'Audi Digital Stage che domina la plancia. Troviamo quindi il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, il sistema infotainment da 14,5 pollici con piattaforma Android Automotive e un terzo schermo da 12,3 pollici per il passeggero anteriore.

Audi Q9, bagagliaio

La dash cam integrata nella base del retrovisore interno, a richiesta, registra video in 4K e riprende tutto ciò che accade davanti al veicolo.

Il piantone dello sterzo integra un satellite che prevede nella sezione destra il selettore del cambio e all’estremità sinistra gli elementi di controllo delle funzioni luce e tergicristalli. Ovviamente presenti il pad per la ricarica wireless degli smartphone e prese USB-C.

Per quanto riguarda, invece, il bagagliaio, Audi Q9 nella configurazione a 7 posti vanta una capacità, a pieno carico, di 850 litri; 832 litri per la variante a 6 posti.

Motori: c'è il diesel

Audi Q9

Audi Q9 al lancio è proposta con una motorizzazione V6 diesel di 3 litri di cilindrata offerta in due livelli di potenza: 299 CV e 630 Nm di coppia e 245 CV e 500 Nm. In entrambi i casi è presente un sistema Mild Hybrid da 48 V che fornisce 24 CV e 370 Nm extra. Il cambio è un automatico a 8 rapporti e c'è la trazione integrale.

Successivamente, arriverà anche una versione Plug-in composta da un motore benzina V6 da 3 litri in abbinamento a un'unità elettrica. Anche in questo caso saranno disponibili due livelli di potenza.

Nuova Audi Q9 può contare su sospensioni adattive, lo sterzo integrale e l'asse posteriore sterzante. L’impianto frenante, infine, adotta dischi autoventilanti, gli anteriori da 400 millimetri di diametro, sui quali lavorano pinze a 6 pistoncini, i posteriori da 350 mm. Ovviamente non manca una ricca dotazione di sistemi ADAS che permettono l'assistenza alla guida di Livello 2.

Prezzo

Audi Q9

Anche il prezzo della nuova Audi Q9 è extra large. Il SUV è infatti proposto negli allestimenti Business Advanced, S line e Identity con prezzi a partire da 116.900 euro per la versione 3.0 TDI 245 CV e da 119.600 euro per la variante 3.0 TDI 299 CV.

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