A2 e-tron: consumi record e aerodinamica evoluta, sarà l’EV più efficiente di Audi

La nuova elettrica di Ingolstadt debutterà a settembre con aerodinamica ottimizzata, batteria LFP e consumi dichiarati di 12,8 kWh/100 km per il modello più virtuoso

Il remake della piccola Audi A2, l’originale monovolume di fine anni ‘90 con telaio in alluminio derivata dal concept AL2, si avvicina al debutto. La nuova A2 e-tron 100% elettrica sarà presentata a settembre, prima dell'esordio dinanzi al pubblico del Salone di Parigi.

Svelati i primi dati ufficiali

Dopo le recenti apparizioni su strada con camuffature ridotte (guarda nuova Audi A2 e-tron), la casa di Ingolstadt ha diffuso le prime informazioni tecniche sulla nuova compatta BEV, definendola la più efficiente mai realizzata. La versione da 190 CV, equipaggiata con il pacchetto Efficiency, dichiara un consumo di soli 12,8 kWh/100 km, risultato ottenuto grazie a un lavoro approfondito sulla forma della carrozzeria.

Nuova Audi A2 e-tron: la compatta sarà l'elettrica più efficiente del costruttore tedesco

Aerodinamica studiata per migliorare l'efficienza

Uno degli elementi chiave del progetto è il coefficiente aerodinamico con Cx 0,24. Per raggiungere questo valore, i tecnici hanno lavorato sulla carrozzeria, caratterizzata da un frontale con superfici smussate, linea del tetto concava e una sezione posteriore ottimizzata.

A questi interventi si aggiungono soluzioni come le aperture in prossimità dei passaruota, la presa d'aria anteriore adattiva, il sottoscocca carenato e cerchi dedicati. L'insieme di queste soluzioni contribuisce a migliorare l'autonomia, riducendo la resistenza all'avanzamento.

Nuova Audi A2 e-tron: aerodinamica ottimizzata con fondo carenato e Cx di 0,24

Batteria LFP e nuova architettura

Audi non ha ancora comunicato la capacità della batteria, ma ha confermato l'impiego di celle litio-ferro-fosfato (LFP) sviluppate secondo l'architettura ''cell to pack''. Questa soluzione consente di incrementare la densità energetica mantenendo ingombri contenuti, grazie all'integrazione diretta delle celle nella struttura dell'accumulatore.

Secondo il costruttore, questa tecnologia garantisce inoltre una tensione più stabile, favorendo un'erogazione della potenza più costante anche con un livello di carica ridotto.

Nuova Audi A2 e-tron: ricarica bidirezionale per alimentare dispositivi esterni

Gestione energetica e ricarica bidirezionale

L'efficienza complessiva della nuova Audi A2 e-tron deriva anche dall'integrazione tra batteria, gestione termica, elettronica di ricarica e software. Il sistema di raffreddamento evoluto contribuisce a migliorare il rendimento della ricarica in corrente alternata tramite wallbox, limitando le dispersioni energetiche.

L’auto sarà inoltre compatibile con la ricarica bidirezionale V2L, funzione che permette di alimentare dispositivi esterni o fornire energia a un impianto domestico.

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