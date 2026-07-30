Audi Q8: avanti fino al 2027, e poi? Il futuro del SUV passa da una nuova generazione

La futura Q8 è attesa per la fine del 2027 e dovrebbe conservare il ruolo di maxi SUV sportivo con un design evoluto, ma nel segno della continuità stilistica

L'attuale AudiQ8 (guarda la prova di Audi RS Q8), introdotta nel 2018 e aggiornata nel 2023, potrebbe continuare la propria carriera almeno per un altro anno, fino a tutto il 2027.

Continuità per il SUV coupé

La decisione rientra nella revisione dei programmi della Casa tedesca, che ha scelto di prolungare il ciclo di vita dei modelli con motori termici e ibridi. Parallelamente, il costruttore starebbe preparando una nuova generazione, destinata a raccogliere l'eredità dell'attuale SUV coupé senza sovrapporsi alle rinnovate Q7 e Q9.

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Strategia e posizionamento

Il debutto della futura Q8 è previsto entro la fine del 2027, anche se le tempistiche potrebbero ancora cambiare. Resta inoltre aperta la possibilità di una diversa denominazione, considerando che Ingolstadt sta rivedendo la propria strategia per la nomenclatura dei modelli.

L'obiettivo dovrebbe comunque restare invariato: offrire un'alternativa più dinamica e filante rispetto alla Q7 (guarda Audi Q7), mantenendo gran parte della base tecnica condivisa e confermando il ruolo di SUV sportivo con una maggiore personalità stilistica.

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Design in evoluzione, senza rivoluzioni

Le indicazioni disponibili suggeriscono che il futuro modello non adotterà integralmente il linguaggio stilistico mostrato dai più recenti prototipi del marchio. Lo sviluppo sarebbe infatti iniziato prima dell'arrivo di Massimo Frascella alla guida del design Audi, favorendo un'evoluzione coerente con le ultime Q7 e Q9 (guarda Audi Q9). Per questo motivo non sono attese linee direttamente ispirate al concept Nuvolari, ma un'evoluzione dell'attuale impostazione estetica, con proporzioni sportive e una linea del tetto fortemente inclinata, nel segno della continuità piuttosto che della rottura.

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