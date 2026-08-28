Porsche Panamera con cambio manuale? Si può fare. Ma serve un cliente disposto a pagare

Una Panamera con il cambio manuale non esiste, non è mai esistita, e probabilmente non entrerà mai in listino. Ma non è detto che non arriverà mai in produzione. Com’è possibile? Se un cliente fosse disposto a pagare per farla costruire, Porsche potrebbe davvero realizzarla. Lo ha confermato Alexander Fabig, responsabile del programma Sonderwunsch, durante un’intervista in occasione della Monterey Car Week, dove Porsche ha presentato la sua ultima creazione su misura, la Flachbau RS, reinterpretazione moderna della storica 911 Slantnose.

Non è un progetto

Alla domanda diretta se un cliente potesse commissionare una Panamera con cambio manuale, la risposta di Fabig non lascia spazio a dubbi: «Sì, sì, sì». Il responsabile racconta che il reparto sta già valutando progetti simili (scambi di motore o di trasmissione) proprio nell’ottica di «celebrare il lato manuale della vita» come lo definisce lui stesso, sottolineando che la maggior parte dei clienti Sonderwunsch non è mossa dalla sola ricerca di maggiore potenza.

C’è però una differenza tra disponibilità di principio e progetto reale. Nella stessa intervista, Fabig ricorda un altro caso, ovvero quello di un’ipotetica Panamera Cabriolet, di cui si parla da anni come esempio dei limiti del programma. «Per un certo periodo l’ho usata come esempio di cosa non faremmo, o di cosa fosse possibile», spiega. «Se la richiedeste, la realizzeremmo, ma non è un progetto attivo». Lo stesso principio, verosimilmente, varrebbe per la Panamera con cambio manuale.

Fabig spiega anche cosa guida davvero le richieste dei clienti che si rivolgono al programma Sonderwunsch. Questi cercano non tanto la scheda tecnica, quanto la possibilità di lasciare un’impronta personale riconoscibile.

Gli unici veri limiti del programma, aggiunge Fabig, sono di natura normativa o di sicurezza. Se il cliente accetta di rinunciare all’omologazione stradale, i margini di intervento si allargano ulteriormente. «Se pensi a Sonderwunsch, è tutto legato all'essere parte di Porsche e al diventare il creatore della tua propria auto.»

FONTE: The Supercar Blog

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