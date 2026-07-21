Porsche Taycan Turbo GT Sonderwunsch, la versione ispirata ai riflessi del Lago di Lugano

La personalizzazione è uno dei tratti che sempre più caratterizzano le auto. In alcuni contesti questo è ancora più marcato. Basti pensare al programma Bespoke di Range Rover o a Sonderwunsch di Porsche. Proprio grazie a quest’ultimo un cliente svizzero, già proprietario di tre berline sportive elettriche del marchio di Zuffenhausen, ha aggiunto alla sua collezione la Taycan Turbo GT. La scelta, però, è andata su una versione molto particolare. In collaborazione con il Porsche Zentrum di Lugano e gli esperti del programma Sonderwunsch, è nato un esemplare che porta la personalizzazione delle elettriche Porsche a un nuovo livello.

L’ispirazione dal Lago di Lugano

Porsche Taycan Turbo GT Sonderwunsch, il design della versione speciale

Porsche racconta che il cliente si è presentato agli esperti del team Sonderwunsch con le idee molto chiare, portando con sé una rappresentazione digitale della vettura che avrebbe voluto realizzare. Il punto di partenza del progetto sono i riflessi di luce che si creano sulla superficie del Lago di Lugano all'alba e al tramonto, quando l'acqua si accende di tonalità arancioni e dorate. Da questa suggestione è nato un percorso di sviluppo che ha permesso di tradurre quella sensazione in scelte stilistiche concrete da realizzare sulla carrozzeria e nell’abitacolo. Complessivamente sono state selezionate circa trenta opzioni di personalizzazione, di cui oltre la metà applicate per la prima volta su questo modello.

Porsche Taycan Turbo GT Sonderwunsch, la tinta della carrozzeria

La carrozzeria è verniciata in tinta Nordic Gold Metallic, realizzata su misura in base a un campione fornito dal cliente. Si tratta di una tonalità calda che passa dal giallo all'arancione fino al rosso, già utilizzata da Porsche negli anni Settanta su 911 e 914 e ripresa alla fine degli anni Duemila su 911 (997), 718 (987) e Cayenne GTS. Lo scudo Porsche sul cofano è in tonalità Turbonite, mentre calotte degli specchietti, montanti centrali e flap dello spoiler posteriore adattivo sono rifiniti in nero lucido. Gli inserti della sezione frontale e delle minigonne sono in Neodimio satinato, un colore che torna sul bordo dei cerchi forgiati Turbo GT da 21”, verniciati in nero satinato.

Gli interni

Porsche Taycan Turbo GT Sonderwunsch, l'abitacolo

Entrando nell’abitacolo, i sedili abbinano pelle liscia color Grigio Sasso e Racetex nero, con fasce centrali in tessuto dal motivo Pepita nero/grigio ardesia e impunture color Gesso. Il logo “turbo GT” è ricamato in Beige Mojave, mentre altri elementi (dalla leva del cambio alle bocchette dell'aria) sono verniciati in tonalità Neodimio. Il volante sportivo GT presenta la corona in Racetex e le razze centrali in carbonio con viti a vista. Anche l'orologio Sport Chrono sul cruscotto riprende la tinta della carrozzeria, mentre le cinture di sicurezza sono in Beige Atacama e sono stati realizzati anche dei tappetini dedicati e una chiave personalizzata con astuccio abbinato.

La base tecnica resta quella della Taycan Turbo GT, con una potenza di picco temporanea di 815 kW (1.108 CV), erogata grazie a un inverter a impulsi ad alta efficienza sull'asse posteriore.

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