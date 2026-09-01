Porsche 911 GT3 Bergsport: un’edizione speciale per le strade alpine

Porsche ha deciso di realizzare un modello molto speciale frutto del programma Porsche Exclusive Manufaktur. Si tratta di una serie limitata di soli 100 esemplari riservata per i clienti in Austria, Francia, Italia e Svizzera. Stiamo parlando della nuova ed esclusiva Porsche 911 GT3 Bergsport ispirata ai ''maestosi paesaggi alpini e al piacere di guidare sulle iconiche strade montane di quest'area geografica''. Modello caratterizzato da elementi stilistici interni ed esterni ispirati alla regione alpina e alla storia di Porsche nelle competizioni europee di cronoscalata.

Porsche 911 GT3 Bergsport

Un tributo alla guida alpina nella sua forma più pura

Così la descrive la casa automobilistica tedesca. La base è quella della Porsche 911 GT3 Touring, personalizzata con ''elementi di design ispirati alle Alpi, un luogo in cui la leggerezza, la precisione di guida e il feedback esclusivamente meccanico consentono di vivere un'esperienza di massima soddisfazione al volante''. La nuova Porsche GT3 Bergsport farà il suo debutto pubblico il 3 settembre in occasione della cronoscalata Arosa ClassicCar che si tiene in Svizzera.

Com'è fatta la nuova sportiva tedesca in edizione limitata? Porsche GT3 Bergsport si riconosce per il nuovo colore Valleygreenmetallic realizzato appositamente per questo modello. Si tratta di una tonalità pensata per richiamare i verdi intensi e le sfumature terrose delle montagne. Sotto la luce del sole, le particelle metalliche dorate creano giochi di luce che ricordano la superficie della neve appena caduta.

Porsche 911 GT3 Bergsport

La sportiva può poi contare sul Pacchetto alleggerito abbinato a cerchi in alluminio forgiato, in sostituzione di quelli in magnesio solitamente inclusi nel pacchetto. Scelta fatta per esaltare l'agilità della sportiva, garantendo pure una maggiore resistenza alle condizioni spesso impegnative che contraddistinguono i passi alpini.

Inoltre, è presente un sistema di sollevamento dell’asse anteriore, molto utile per superare i dossi. C'è pure un serbatoio maggiorato da 90 litri che aumenta l'autonomia nei lunghi viaggi. I cerchi in alluminio forgiato sono verniciati in White Gold e color Ceramica, con finitura satinata, in un abbinamento che richiama le cime innevate, mentre le pinze dei freni sono di colore arancione.

Porsche 911 GT3 Bergsport

La dotazione di serie della nuova GT3 Bergsport include pure i fari oscurati a LED con tecnologia Matrix HD e il motivo a bandiera a scacchi sul cofano del bagagliaio anteriore, ispirato alla 908 Bergspyder. Troviamo anche badge “GT3 Bergsport”.

Interni ispirati alle montagne

I richiami alle Alpi si trovano anche all'interno dell'abitacolo dove il colore Valleygreen viene ripreso nel rivestimento in pelle dei sedili sportivi a guscio alleggeriti con schienale abbattibile in fibra di carbonio. La GT3 Bergsport è dotata anche di un sistema di sedili posteriori. L’ispirazione montana è evidente anche nelle cuciture decorative sulle portiere e nella sezione superiore del cruscotto. Di serie troviamo il Pacchetto Light Design che aggiunge un'illuminazione diffusa supplementare, e non può mancare nemmeno un impianto audi BOSE Surround Sound.

Porsche 911 GT3 Bergsport

Persino la chiave e la sua custodia in pelle e la cartellina porta documenti sono state realizzate appositamente per abbinarsi alla gamma cromatica e ai loghi della GT3 Bergsport. La meccanica invece non cambia e quindi troviamo il motore boxer 6 cilindri di 4 litri da 510 CV. Il prezzo per il mercato italiano non è stato rivelato.

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