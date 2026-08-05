Dalla simulazione alla strada: i nuovi pneumatici Pirelli P Zero per Cayenne Electric

Il costruttore italiano realizza sei gomme dedicate al SUV a batterie, sviluppate con progettazione virtuale e tecnologie specifiche per ottimizzare efficienza e performance

La collaborazione tra Pirelli e Porsche (guarda la homepage di Porsche Italia) prosegue con lo sviluppo degli pneumatici destinati alla Cayenne Electric, il nuovo SUV a batterie della casa tedesca.

Sviluppo virtuale per il nuovo SUV elettrico

L'intero progetto è stato realizzato attraverso una progettazione interamente virtuale, metodologia che ha consentito di validare le principali soluzioni tecniche prima della costruzione dei prototipi fisici. Il programma comprende sei equipaggiamenti dedicati, sviluppati per differenti condizioni di utilizzo e stagionalità, con l'obiettivo di rispondere alle specifiche esigenze dinamiche del modello.

Pirelli P Zero per Porsche Cayenne Electric: uno pneumatico sviluppato per il SUV sportivo

Gamma dedicata e tecnologie per l'elettrico

Tra le soluzioni disponibili figurano il P Zero e il P Zero R, entrambi progettati per la nuova Cayenne elettrica, oltre ai pneumatici invernali e All Season. Tutta la gamma integra la tecnologia Elect, sviluppata per i modelli elettrici e ibridi plug-in.

Le caratteristiche includono bassa resistenza al rotolamento, utile per favorire l'autonomia, e una riduzione della rumorosità, oltre a strutture e mescole dedicate per supportare peso e coppia dei propulsori elettrici. I sistemi della vettura gestiscono la coppia motrice in pochi millisecondi, mentre lo sviluppo virtuale ha contribuito a validare rapidamente le diverse configurazioni, ottimizzando i tempi di sviluppo.

Pirelli P Zero per Porsche Cayenne Electric: dettaglio sulla spalla rinforzata dello pneumatico

Precisione e pneumatici su misura

Le differenti soluzioni adottate per assi e misure sono orientate alla precisione di sterzo e alla stabilità, seguendo la filosofia Pirelli Perfect Fit, che prevede pneumatici sviluppati specificamente per ciascun modello. Il P Zero è disponibile nelle misure 21 e 22 pollici e punta a coniugare efficienza, controllo e sicurezza. Tre i focus individuati dai tecnici: autonomia, comportamento dinamico e prestazioni sul bagnato.

Pirelli P Zero per Porsche Cayenne Electric: mescole che ottimizzano efficienza e prestazioni

Due modelli completano la gamma

Per la versione Cayenne Turbo ad alte prestazioni (leggi la prova di Porsche Cayenne Turbo Electric), il P Zero R è stato progettato per esprimere il massimo potenziale prestazionale, adottando una mescola derivata dall'esperienza maturata sulla 911. L'obiettivo è trasformare la coppia istantanea dei motori elettrici in pura spinta longitudinale, mantenendo elevati livelli di stabilità e grip. Completano l'offerta lo Scorpion Winter 2, dedicato alla stagione fredda, e lo Scorpion MS, destinato all'utilizzo All Season.

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