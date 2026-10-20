Honda Motra, la mini moto del 1982 potrebbe tornare in versione moderna

Nel corso della sua storia, Honda ha prodotto alcune moto ''bizzarre''. Tra questa c'è per esempio la CT50 Motra del 1982. Si tratta di una particolarissima mini moto che sembrava ispirarsi a veicoli militari e quelli da lavoro. Infatti, con il suo design spigoloso, il serbatoio largo, gli pneumatici tassellati e i caratteristici portapacchi, assomigliava più a un veicolo da lavoro che a una motocicletta classica.

Honda Motra era poi equipaggiata con un motore monocilindrico da 49 cc derivato dalla serie Super Cub. Questa particolare due ruote era pensata non con un mezzo per divertirsi, quanto piuttosto per gli spostamenti a breve raggio. In termini commerciali, non andò affatto bene, non riuscendo a raggiungere gli obiettivi di vendita previsti. Honda puntava a 45.000 unità all'anno, ma non raggiunse tale cifra.

Nonostante il flop, oggi è diventato un modello ricercato dai collezionisti. A quanto pare, Honda potrebbe decidere di riportare in vita la Motra, ovviamente rivista in chiave moderna, almeno così traspare da alcuni brevetti.

Ecco cosa svelano i brevetti

Da quanto trapela dalla documentazione, sembra che Honda stia lavorando a una nuova mini moto dal look molto simile alla Motra. Tuttavia, rispetto al modello originale, la nuova generazione poggerebbe su di una piattaforma condivisa, nel senso che si potrà scegliere tra una motorizzazione elettrica e una benzina tradizionale. I dettagli tecnici non sono però noti.

Honda Motra, brevetto

La possibilità di scegliere la motorizzazione è particolarmente interessante. Honda potrebbe adattare questo modello a diversi mercati e applicazioni. Nella sua versione elettrica, la moto abbandona il forcellone della versione convenzionale in favore di un sistema con motore integrato nel forcellone, che sembra provenire direttamente dallo scooter elettrico e-CUV.

Honda Motra, brevetto

Non rimane che attendere novità, ricordando comunque che non tutti i brevetti si trasformano poi in qualcosa di concreto. Resta poi da capire se la nuova Honda Motra, semmai davvero arriverà, sarà poi portata in Europa o rimarrà un'esclusiva del Giappone o di pochi mercati.

Fonte: Motorrad

VEDI ANCHE

Tags